Nautla tendrá hospital nuevo, asegura AMLO

La administración estatal construirá un hospital en Nautla, a fin de reemplazar el nosocomio que ha estado abandonado por más de diez años en este municipio, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado sobre el sector salud del país, señaló que en la visita que hizo a Veracruz la semana pasada se percató del abandono del hospital en dicho municipio.

"Acabo de pasar por Nautla, hay un hospital abandonado desde hace diez años aproximadamente, es una obra que quedó inconclusa en las pasadas administraciones", dijo.

Refirió que en su recorrido iba acompañado del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a quien le cuestionó sobre el abandono del nosocomio y en respuesta obtuvo que se construirá otro hospital.

Explicó que la construcción se realizará, dado que el terreno en el que se encuentra el hospital abandonado es inapropiado porque se inunda.

"Iba yo con Cuitláhuac y le digo: ¿Y esto?, tenemos que ver qué hacemos y me dice que no vamos a poder solucionar porque dieron los permisos en una zona que se inunda, lo construyeron en una zona baja, Cuitláhuac me dijo que ya están viendo otro terreno y vamos a construir el hospital", manifestó.

En junio del año pasado el Gobernador dio a conocer que se tenía contemplada la construcción de un hospital para sustituir la obra abandonada en Nautla.

Al respecto, recordó que se trata de un hospital que no pudo concluirse por la situación en la que se encuentra el terreno en donde fue contemplada su edificación, además de ser una de las obras que tienen deudas pendientes de las pasadas administraciones.

Se trata de un espacio que inició su construcción en 2009 y cuya inversión se planeaba en 70 millones de pesos, dado que tendría espacios de especialidad para la atención de los pobladores de ese municipio y demarcaciones cercanas.

“Algunos hospitales están como elefantes blancos con problemas complicadísimos. Por ejemplo, el de Nautla que se construyó en un espacio que no pertenece al gobierno, no se le pagó a la empresa, y el terreno es inundable, si se viene una tormenta tropical se va a inundar”, expuso el Gobernador.

Señaló que no hay forma de pagarle a la empresa constructora porque desde el inicio incumplió con los requisitos, como edificar en un terreno que no sea inundable, y ahora los dueños del predio también exigen el pago.

“Ya no se puede avanzar, y sale más caro hacer todo como elevarlo de nivel, que destruirlo, es una serie de problemas”, argumentó.