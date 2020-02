Necesaria la legislación sobre las cuentas de redes sociales de autoridades

Xalapa, Ver.- El comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) de Jalisco y autor del cuaderno “Las Redes Sociales Digitales”, Salvador Romero Espinosa, consideró necesario legislar sobre las cuentas de redes sociales de todas las autoridades como una fuente de información pública.

Explicó que no todos los gobernadores tienen su cuenta de redes verificada. De 30 mandatarios estatales que tienen alguna cuenta, menos de la mitad la tiene verificada.

“Es un tema que le podría dar certeza a la ciudadanía de que sí es la cuenta del gobernador, eso genera al final incertidumbre”, dijo.

Local ¿Habrá muchos enfermos?; proliferan farmacias en Xalapa

Explicó que está planteando como algo urgente, el que exista un directorio de las cuentas de redes sociales y que sea obligación de transparencia para todas las autoridades del país y se publique en todos los portales de transparencia. “Qué cuentas de redes sociales están utilizando tanto las institucionales como las personas que cumplan con los requisitos”, abundó.

Y es que si se sigue una cuenta no verificada no se tiene la certeza de si se trata o no de la cuenta del gobernador, por ejemplo. Refirió que no se trata de regular las redes sociales sino el uso que hacen las autoridades de las mismas, “estás regulando al funcionario, no al usuario, estás regulando a la autoridad, al sujeto obligado, es ponerle una especie de límites a como las usa”.