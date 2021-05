Necesario el regreso a las aulas en Veracruz: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró necesario que las clases presenciales se reactiven en Veracruz, al asegurar que hay pocos contagios y la entidad tiene ya varias semanas en color verde en el semáforo epidemiológico.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, señaló que será complicado determinar el grado de deserción que existe sin los alumnos no regresan a las aulas.

“En el caso de Veracruz llevan ya tiempo en semáforo verde, no hay muchos contagios y sí es muy importante regresar a las clases presenciales”, dijo.

Manifestó que es muy importante cuidar la salud, pero también lo es garantizar el derecho a la educación.

“Que no se nos vuelva costumbre el que los niños deban estar frente al televisor o al internet o recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor y no sólo son niñas y niños, también adolescentes, tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales”, expuso.

El mandatario federal mencionó que entre el Gobierno y las instituciones educativas se realizará la evaluación sobre cuántos alumnos desertaron en el presente ciclo escolar, pero, para ello, es indispensable que se reporten en las escuelas.

“Tenemos entre todos que hacer una evaluación de cómo regresan los alumnos y quiénes no van a regresar, pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas”, agregó.

Se debe recordar que se contemplaba que este lunes se diera paso a las clases presenciales en las escuelas de la entidad; sin embargo, los padres de familia y el personal docente consideraron que aún no es tiempo de reincorporarse a las aulas.