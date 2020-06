Necesarios, más recursos para asegurar que el agua llegue a los hogares de Xalapa: David Velasco

Xalapa, Ver.- En las colonias de Xalapa cada vez son más frecuentes las quejas por la falta de agua. Los llamados tandeos hacen que en algunas unidades habitacionales, el suministro sea insuficiente. La temporada de estiaje ha generado malestar entre los xalapeños, sobre todo debido a que se aproximan los meses con las más altas temperaturas.

Sobre ese tema fue abordado el ex alcalde David Velasco Chedraui, quien apuntó que la escasez de agua es un problema con el que los xalapeños tienen que lidiar desde hace años, pero que se ha recrudecido de forma reciente.

Local Cortan servicio de agua en colonias de Xalapa, tras tormenta

A distancia mantengo contacto con amigos de todo el municipio y la queja en común se relaciona con el abasto de agua; hay inconformidad por los tandeos, las colonias reciben agua dos días y dejan de recibir otros dos; debemos entender que Xalapa no cuenta con fuentes de abastecimiento cercanas y suficientes para atender la enorme demanda de una ciudad de este tamaño

Dijo también que es urgente la inversión en infraestructura, dado que un alto porcentaje del agua que llega a Xalapa, 15 o 20 por ciento, se pierde en fugas.

Es un tema de responsabilidad en el que todos debemos colaborar, agregó el ex presidente municipal, “debemos cuidar el recurso… hay que evitar el desperdicio; revisar que no haya fugas dentro de nuestros hogares; no limpiar el auto o el patio de la casa con manguera; son pequeñas acciones, pero pueden hacer la diferencia entre tener agua o padecer la escasez en el futuro”.

David Velasco dijo que el tema es sumamente importante en el actual escenario de la pandemia, dado que la recomendación es extremar las medidas de cuidado y lavarse las manos con mucha frecuencia; sin embargo, “hay colonias de Xalapa que pasan dos o tres días sin suministro; por otro lado, hay casas que carecen de tanques suficientes para soportar varios días sin agua; ese se puede convertir en un problema de salud pública”.

Señaló que es necesario que la autoridad trabaje pensando en el futuro, en proyectos para identificar otras fuentes de suministro, más cercanas, a fin de garantizar que la población de la capital veracruzana reciba agua suficiente; por otro lado, opinó que es igualmente necesario invertir en infraestructura, para reducir al mínimo posible las pérdidas ocasionadas por las fugas; y a la par, instrumentar campañas para promover el uso responsable de ese recurso.

Con relación a las fuentes de abastecimiento, el ex alcalde de Xalapa señaló que es fundamental buscar nuevas, dado que las ya existentes, Quimixtlán, 5 Palos y El Castillo, no son suficientes.

Me parece importante que se trabaje en un proyecto para asegurar el abasto; es el caso de la necesaria construcción del acueducto hidrológico Perote Zalayeta; una obra de esa naturaleza implica que se incremente de forma significativa la cantidad de agua que llega a las colonias de Xalapa

Cuestionado sobre dicho proyecto, el también ex diputado local dijo que actualmente la principal fuente de abastecimiento de agua para Xalapa es Quimixtlán, que envía mil 50 litros por segundo; “el acueducto a que me refiero podría triplicar esa capacidad, 3 mil litros por segundo; dicha fuente se encuentra a poco más de 22 kilómetros de distancia, con un desnivel de mil 400 metros; el agua en ese lugar está a una profundidad de 90 metros, por lo que la obra sería factible”.

“Es una obra que representa una inversión de entre 600 y 700 millones de pesos; es mucho dinero, pero si se considera que resolvería los problemas de escasez de agua para miles de familias xalapeñas, considero que está perfectamente justificada”.