"Negligencia se queda corta", eso dicen por niño con cáncer y covid

ORIZABA, Ver.- Un pequeño de poco más de dos años que tiene leucemia y es parte del programa de "Niños con cáncer" que impulsa la Asociación Orizaba Propone A. C. (AOPAC) está internado e intubado en el área Covid del hospital de Río Blanco.

Osi Pírez de Diez, presidenta de dicha asociación, dijo que esto pudo derivarse de una negligencia, “no sé cómo llamarlo, porque negligencia se queda cortito. No vieron cómo este niño estaba y lo mandaron a su casa con paracetamol y el niño hoy está conectado, es un niño que recibe tratamiento oncológico”, aseveró.

Wenceslao, el papá del menor con cáncer, llevó a su hijo al hospital el lunes pasado, pues se sentía mal; sin embargo, el médico que lo atendió, que no fue quien está a cargo de la atención oncológica de los menores, al parecer no consideró que los síntomas que presentaba el menor pudieran ser de Covid y lo envió a su casa sólo con medicamento para mitigar el malestar que tenía (temperatura).

La presidenta de AOPAC señaló que independientemente de la vida del niño que le duele sobremanera, los niños que están en tratamiento activo y son alrededor de 60 están en riesgo de contagio, así como el personal médico y de enfermeras que los atienden. “Los niños están en otra torre, no dónde está el área Covid, no entran por los filtros, los meten directo al piso; no entiendo. Esto no debió haber pasado, me extraña que no pidieron ayuda. Esto tiene mucho trasfondo”, apuntó.

Dijo que al conocer de voz del papá del pequeño lo ocurrido, se extremaron mucho más las medidas de protección para los niños y sus papás cuando tengan que acudir a quimioterapia. Sin embargo, subrayó que corresponde a la Secretaría de Salud tomar las medidas necesarias para protegerlos, porque ya enfrentan suficiente estos niños, como para afrontar más; “ya tienen una enfermedad muy grave y ahora en medio de esta pandemia las cosas se complican mucho más para ellos”, destacó.

Reconoció el trabajo y dedicación del oncólogo pediatra Víctor Hugo Cabrera, quien está a cargo de la atención de los menores, quien está saturado de trabajo porque el otro doctor, por su edad está en confinamiento; así como del equipo de enfermeras generales que los cuidan y del que está a cargo de las quimios. “Para todos, mi reconocimiento, porque están enfrentando esto con muchas carencias”, concluyó.