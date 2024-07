“Nos afecta 100 por ciento”: receso UV hace que comerciantes cierren sus locales por baja en ventas

El periodo vacacional obliga a varios de los comerciantes de la zona universitaria a cerrar hasta por un mes sus negocios porque los estudiantes, que son sus principales clientes, abandonan la ciudad para regresar a sus lugares de origen.

Por ello, julio y agosto son de los meses más complicados para quienes viven de los alimentos o servicios de copias y papelería que venden a los universitarios, porque aseguran que no dejan de pagar renta y servicios y deben cubrir esos gastos sin tener ingresos.

Aunado a ello, explican que hay personal a su servicio que al dejar de trabajar deja de llevar el sustento también a sus familias.

“Nos afecta en un 100 por ciento, nosotros no tenemos nuestros negocios a la orilla de la avenida y por lo mismo una vez que se van los estudiantes nos vemos en la necesidad de cerrar el negocio, pero los gastos siguen. Nosotros, una de las condiciones que nos piden para darnos un local es que estemos dados de alta en Hacienda y que paguemos impuestos y nosotros estamos pagando impuestos, renta y servicios”, dijo Isela Montoya de “Local 3” ubicado frente a la escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera.

¿Qué afectaciones dejan las vacaciones a los negocios en la zona UV?

Negocios de comida deben prescindir de ayudantes, quienes deben buscar otro empleo / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Aunado a ello, expuso que las afectaciones no son solo para los dueños de los comercios sino para quienes les ayudan porque ello implica que haya familias que se queden sin ingreso.

“Porque al cerrar nosotros, las personas que laboran con nosotros también se quedan sin empleo y son casi dos meses, los estudiantes se van el próximo miércoles, la universidad sale de vacaciones, tanto personal administrativo, docente y estudiantes y se reanudan las actividades normales hasta el mes de agosto", señaló.

Estamos hablando de que sí es bastante tiempo en el que no hay venta y aun así tenemos que cumplir con nuestros compromisos como ciudadanos y personas responsables pagando impuestos

En su caso, dijo que son tres personas a las que les da empleo, “son tres familias las que se quedan sin ingreso, por ejemplo, tengo una que tiene dos niños uno que va a pasar a la prepa y otro a la secundaria, una chica que su mamá está enferma, entonces está difícil”.

Opinó que esta situación no le afecta solo a ella, sino a todo el comercio de Xalapa porque es una ciudad estudiantil y su único turismo es el de este sector de la población, dado que la mayoría de las universidades están concentradas aquí.

“Pero no hay industria, no hay otro tipo de comercio, entonces al irse los estudiantes foráneos a sus casas la ciudad se muere. No creo que nosotros seamos los únicos a los que nos baja la venta y nos vemos en la necesidad de reducir personal o definitivamente tener que cerrar porque esto es en toda la ciudad", agregó.

La mayoría de los estudiantes que vienen a Xalapa son foráneos y en este tiempo se van a sus casas y la economía baja mucho estos meses

Isela narra que tiene 23 años trabajando en la zona universitaria, y aunque cada año es igual, últimamente se agravó.

“La verdad este método del MEIF (Modelo Educativo Integral y Flexible) a nosotros no nos conviene porque nos reduce mucho el tiempo de labores. Anteriormente había turno matutino y vespertino, entonces lo estudiantes podían buscar un trabajo de medio tiempo, por las mañanas o por las tardes según su horario, pero ahorita tienen que ver las materias que tienen y el horario en el que están disponibles esas materias y eso los imposibilita incluso para poder encontrar un trabajo de medio tiempo”, abundó.

¿Cuáles son las estrategias de los negocios en la zona UV?

Sebastián de “Copias UV”, explicó que ellos cierran por dos semanas durante las vacaciones porque no tienen ventas. “Mientras no haya clases nosotros cerramos, son dos semanas, parece que por ahí del 15 de julio”, dijo.

Señalan que sin estudiantes padece comercialmente toda la ciudad / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Sostuvo que cada año tienen que cerrar en cada periodo vacacional por lo que se tienen que preparar económicamente para esta temporada. “Ya después empiezan las clases más fuertes y ahí ya se recuperan. Yo llevo un año aquí, pero mi jefe creo que ya lleva más tiempo”, expuso.

Aunque ellos venden algunas cosas de papelería, su servicio más importante es el de las copias a las que recurren maestros y alumnos.

Otra comerciante señaló que llevan 28 vendiendo en la zona UV y que cada año deben administrarse para esas semanas en que no laborarán pues sus principales clientes son los universitarios y en estas fechas salen de la ciudad.

"Aquí se cierran las dos semanas, al parecer la semana que entra, miércoles o jueves, cada año es así. Son vacaciones forzadas”, dijo.

Expuso que como ya saben que cada año es así, se tienen que administrar y prever desde inicio de año para no resentirlo.

Ezequiel de la “Tientida La Parada” añadió que, aunque ellos no cierran, sus ventas disminuyen hasta en un 90 por ciento y que esto ha empezado a palparse desde hace dos semanas porque las clases formales ya finalizaron.

Disminuye muchísimo, del 1 al 10, un 9, baja muchísimo, ahorita se está vendiendo muchísimo menos que en días normales, más los días de calor que hubo muchas ventas

Y es que refirió que en temporada de calor incrementó el consumo de agua y refrescos por lo que para ellos fue positivo en comparación con lo que viven ahora.