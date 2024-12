Comerciantes de Veracruz acusan a negocios de origen chinos de competencias desleal

Veracruz, Ver.- Con nombres mexicanos, negocios chinos llegaron al primer cuadro de la ciudad de Veracruz y podrían estar evadiendo responsabilidades fiscales con mercancía de muy mala calidad, lo que representa competencia desleal para los comerciantes formales.

De acuerdo con Daniel Zamudio Flores empresario y comerciante en el Centro Histórico de Veracruz, cerca de 15 negocios se han ido estableciendo en la zona ofreciendo productos que no cumplen con los requisitos de etiquetado, que son de mala calidad y que podría ser, mercancía que se introdujo al país de forma ilegal.

Reconoció que esta situación ya se venía presentando en los últimos cinco años, sin embargo, en este año se agravó la situación con el establecimiento de decenas de negocios chinos en distintas entidades del país.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Llegan a principales calles de Veracruz negocios de origen chino

En el caso de Veracruz, comentó que los negocios que están llegando no son negocios pequeños, sino muy grandes que se están instalando en las principales calles del centro como Independencia, 5 de Mayo, Cortes, Canal, Hidalgo, Bravo y algunos otros donde se desarrolla el comercio.

Con nombres mexicanos, negocios chinos llegaron al primer cuadro de la ciudad de Veracruz y podrían estar evadiendo responsabilidades fiscales | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Local Consumir productos locales, impulso que ayudaría a negocios xalapeños en Navidad

Considero importante que haya revisión de la Secretaría de Hacienda para estos negocios, pues no se pueden hacer los pagos con tarjeta, ni transferencia, sino que todo es en efectivo y además que no se entregan notas, como lo hacen los comercios establecidos bajo los requisitos marcados por la dependencia federal, es que es el foliado, consecutivo y con declaración continua de cada 15 días.

Acuso que esto es sin duda una evasión directa de parte de estas empresas, ya que están dadas de alta con nombres mexicanas.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



“Parece indicar que están haciendo una simulación ya que los dueños, es un chino y están dados de alta con nombres mexicanos, la Secretaría de Hacienda tiene que entrar directamente a ver esa formalidad que según están haciendo porque no es formalidad, esta habiendo simulación, tenemos que ver esos dineros a donde entran, a donde se quedan y cuanto están pagando por ellos”, externó.

Secretaría de Hacienda debe revisar estos negocios, pues no se pueden hacer los pagos con tarjeta, ni transferencia, sino que todo es en efectivo y además que no se entregan nota | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Otra afectación para el sector formal es la importación de ropa para dama a través de empresas que venden por internet, porque hay mucha diferencia de precios y los envíos de la mercancía se hacen bajo el esquema de uso personal y no comercial, es decir este esquema les permite no pagar impuestos.

Aseguro que los empresarios de venta de ropa se ven afectados hasta en un 60 por ciento por esta situación.

“Ellos meten la mercancía a través de bolsas pequeñas para que no se acumulen los 100 dólares que se tienen permitidos para entrar al país y no pagar impuestos, no cubren los formatos de etiquetado bajo la norma oficial y no se ha respetado ese tipo de situaciones, por consecuencia nos llegan cosas de desecho y aparte con valores irrisorios a lo que es su valor real, que es lo que nosotros como establecidos si cumplimos con estos requisitos y obviamente nos incrementa el precio”, externó.

Te puede interesar: Con Rocío Nahle, empresarios esperan un cambio en Veracruz; estas son sus peticiones

Mencionó que los empresarios locales están sujetos a muchas revisiones por parte de Secretaría de Hacienda, Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), Aduanas y otras instancias, que los obligan a tener precios de mayor calidad con precios más elevados, pero todo por el control de calidad que se maneja.