Negocios no esenciales seguirán cerrados

Xalapa, Ver.- La “nueva normalidad” en esta ciudad deberá esperar, al menos así se observó, ya que muchos negocios que venden productos no esenciales se mantuvieron cerrados y sólo abrirán cuando las autoridades sanitarias pongan fin a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19.

Muchos locales que venden productos no prioritarios no abrieron, otros sí y algunos más tienen sus cortinas a media altura porque venden sus productos en línea y la gente sólo pasa a recoger sus pedidos.

“Es imposible que se reabriera la actividad normal porque aquí en Veracruz todavía no llegamos al pico de contagios y hacerlo sería catastrófico”, comentó el joven Juan Rodríguez, quien se dirigía a su trabajo en Clavijero.

En un local de ropa de la calle Revolución, en pleno corazón de la ciudad, tres empleados se daban a la tarea de lavar las cortinas metálicas, pero aseguraron que no abrirían aún. “Nos estamos preparando para cuando las autoridades den luz verde a la reapertura de negocios”, dijo uno de ellos mientras se subía a una escalera para realizar su labor. Un señor dijo que desde que las autoridades anunciaron el cierre de negocios no esenciales, muchos de ellos no han reabierto. “Así como los ves ahorita así se han visto desde que comenzó esto de la pandemia, están cerrados”.

Un comerciante de frutas y verduras en la calle Poeta Jesús Díaz reconoce que aún no es tiempo de volver a la actividad normal como ayer lo hicieron en la Ciudad de México. “Aunque allá han vuelto a la actividad paulatinamente, en Veracruz no estamos preparados para retomarla ante el todavía crecimiento del Covid-19”, dijo.

Tampoco se vio a mucha gente esperando su camión en las paradas de las avenidas de la ciudad, de hecho, es común ver que los autobuses lucen semivacíos, apenas con unos cuantos pasajeros. “Yo me veo en la necesidad de agarrar mi camión porque vivo hasta El Sumidero y caminando me tomaría más de una hora”, señaló la señora Ángeles López, quien acudió al centro de la ciudad para realizar algunas compras, especialmente de comida.