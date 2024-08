Comerciantes independientes podrán seguir vendiendo sus productos en el expenal de Allende

Veracruz, Ver.- Tras varios días de incertidumbre y la advertencia de que volverían a bloquear la avenida Allende, las emprendedoras independientes de los grupos Mostaza y Arcoíris acordaron con la dirección de comercio del ayuntamiento de Veracruz que continuarán vendiendo sus productos en el expenal de Allende.

¿Cuándo comenzó el problema de las comerciantes independientes?

Luego de que este viernes, un grupo de 20 “nenis” llegaron al edificio Trigueros para exigir una solución a las autoridades, al final se les otorgó el permiso de que se sigan instalando cada lunes en horario de 14:00 a 18:00 horas.

En un principio, el grupo de mujeres estaban molestas porque tras una primera reunión donde no se llegó a nada, tenían la incertidumbre de que fueran desalojadas del lugar, siendo que la mayoría son madres de familia, jefas de familia y algunas adultas que dependen de esa actividad para llevar el sustento a sus hogares.

Las mujeres esperaron por más de dos horas para tratar de dialogar con el director de Comercio, pero este nunca salió a recibirlas.

“Estuvimos esperando mucho rato al director de comercio, nos decían que no estaba, realmente estábamos muy enojadas porque el martes que tuvimos la primer reunión no llegamos a nada y ya era viernes y no nos resolvían nada, el lunes temíamos llegar y que nos volvieran a quitar, estábamos decididas a bloquear otra vez hasta que hubiera solución y al final salió una persona para decirnos que nos devolvían nuestro lugar”, externó una de las comerciantes.

¿Cuántas comerciantes independientes se ubican el el expenal de Allende?

Cabe destacar que en los alrededores del expenal de Allende se congregan más de 500 mujeres comerciantes para ofrecer sus productos, pertenecen a distintos grupos y cada uno tiene delimitado un espacio.

En el caso del grupo Mostaza y Arcoíris son alrededor de 50 mujeres y se les permite ubicarse sobre Canal.

La mayoría son comerciantes de ropa, zapatos, artículos de belleza y del hogar y no pagan por el derecho de piso. También hay otras que hacen entregas y esa área es su punto de encuentro seguro.

El pasado lunes, las mujeres fueron retiradas del lugar y como protesta bloquearon la avenida Allende desde Canal hasta Cortes, por espacio de dos horas.