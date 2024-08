Comerciantes independientes siguen sin acuerdo con autoridades; están en incertidumbre

Veracruz, Ver.- Comerciantes independientes, conocidas como “Nenis”, no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades municipales de Veracruz, y su permanencia en las banquetas del ex Penal de Allende está en incertidumbre.

¿Qué pasó entre las comerciantes independientes y las autoridades de Veracruz?

Luego de que este martes, 20 de agosto, autoridades de la dirección de Comercio y de Gobernación se reunieron con un grupo de 20 emprendedoras de los grupos “Mostaza” y “Arcoiris”, a quienes se les negó la instalación el pasado lunes 19 de agosto en los alrededores del ex Penal de Allende, las mujeres manifestaron que no se llegó a ninguna solución y que solo se les pidió un tiempo para resolver su situación.

“Estuvimos hablando con las autoridades, pero no nos dieron ninguna respuesta favorable, nos dicen que debemos entender que no es nuestro lugar, que no podemos exigir algo que no es nuestro, nos piden esperar que porque van a buscar una solución favorable”, externó una de las comerciantes.

¿Cuántas comerciantes independientes venden en banquetas del expenal de Veracruz?

Sin embargo, pusieron en claro que necesitan un espacio donde puedan ejercer el comercio sin riesgos, pues las banquetas del expenal es un sitio seguro donde decenas de mujeres ofrecen sus productos que van desde ropa nueva, americana, perfumes, artículos para el hogar, de higiene y demás.

Menciona que entre ambos grupos son más de 60 mujeres, todas jefas de familia que a través de la venta de diversos productos sacan adelante a sus familias.

Cabe hacer mención que, en las banquetas del expenal desde Canal hasta Allende, se colocan cerca de 500 mujeres, pertenecientes a por lo menos 20 grupos.

¿Cómo comenzaron a vender las comerciantes independientes en banquetas del expenal de Veracruz?

Algunas tienen más de dos años comercializando en esa zona, ya que anteriormente se colocaban los viernes y sábados en los alrededores del Tranvía del Recuerdo en las calles de Rayón pero por imagen de la ciudad, se les pidió moverse hasta las calles de Allende.

Las mujeres manifestaron que este lunes 26 de agosto llegarán a la zona y con base a lo que las autoridades digan es que tomarán acciones, pues aseguran que estarían dispuestas a moverse a otra zona, pero bajo el compromiso de que no habrá acoso del personal de Comercio.