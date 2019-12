Ni Zetas ni CJNG operan en Xalapa: Patrocinio

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, negó que sean cárteles los que operen y se disputen la plaza en Xalapa al referir que se trata de bandas delincuenciales.

De esa forma se contradijo con lo declarado el viernes pasado por el de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado sobre la presencia de los grupos de Los Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Lo anterior fue confirmado también por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, pero según Cisneros Burgos, esa información es falsa.

René Del Valle Bosas Cárteles en Xalapa: ¿quién miente?

Lamento mucho las declaraciones que dio el alcalde de Xalapa, no sé qué datos tenga él que nosotros no tenemos. No es asi, no son grupos delincuenciales son bandas de personas que se han dedicado a una cosa u otra

Pese a ello, dio a conocer que se reúnen todos los días con el secretario de Seguridad y hablan constantemente, pero reiteró que l se trata de grupos criminales los que operan en la ciudad.

Refirió que el presidente de la República y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, destacaron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y él son los que más asisten a reuniones de seguridad.

Son bandas, no es lo mismo una banda que un cartel un grupo organizado nacional

CASO DE RAFAEL "N"

Cisneros Burgos señaló que existen sospechas, en algunos asesinatos recientes, de que no todas las víctimas actuaban con apego a la ley, lo que trae “consecuencias”.

Local Confirma alcalde: Zetas y CJNG se pelean por Xalapa

Por ello insistió en que se van a explorar todas las líneas de investigación en el caso del exalcalde de Paso del Macho, Rafael "N", y pidió no ser “sensibles” con ello, tras las críticas al gobierno sobre el tuit que emitieron al respecto.

“No quiero decir que en este caso, pero sí hay sospechas en algunos de que no todos estamos haciendo las cosas en el marco de la ley y eso trae consecuencias”, señaló.

Dijo no poder adelantar ninguna línea de investigación pues existen varias pero dijo que se están considerando sus actividades políticas, incluso familiares y personales.