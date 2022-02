Nunca pensaron que su matrimonio sería un gran paso para comunidad LGBT+

Veracruz, Ver.- Nicole e Ismael, una mujer trans y un hombre cisgénero, protagonizaron en la ciudad de Veracruz una historia de amor que atrajo la mirada de la sociedad y que para integrantes de la Comunidad LGBT+ representa un avance en sus derechos civiles.

La pareja pudo contraer matrimonio como un matrimonio heterosexual, sin necesidad de realizar algún trámite extra para ello, como ha ocurrido en casos de parejas del mismo sexo que buscan un amparo judicial para hacerlo.

Leer más: Cuatro municipios veracruzanos ya cuentan con su Dirección de Atención a la Diversidad Sexual: Diputade

El hecho abrió la puerta para que otras parejas puedan realizar el mismo proceso, algo que llena de orgullo a Nicole, quien considera que se trata de un sueño cumplido, pues siempre se imaginó vestida de blanco y con un hombre a lado suyo para firmar una familia.

Local Lucha de la comunidad gay ahora permite expresarse: Bryan

Esta historia surgió hace cuatro años, cuando Nicole Hernández Jiménez e Ismael Hernández Valencia se conocieron a través de la plataforma de citas por internet Badoo, recuerdan que las platicas los llevó a conocerse pronto.

La primera vez que se vieron, Ismael bromeó con los pupilentes de Nicole que le cambiaban el color de los ojos al momento de conocerse, después de romper el hielo con las risas iniciaron a frecuentarse cada vez más e iniciaron una relación.

Durante tres años sostuvieron un noviazgo tradicional, cada uno vivía en su casa y hacía su vida como una pareja en esa etapa, pero después de ese tiempo decidieron que era momento de vivir juntos.

“El primer conflicto que tuvimos fue que ella quería tener una relación estable, vivir juntos y yo todavía no me sentía preparado, yo le dije dame chance, vamos a darnos un poquito de tiempo a ver qué sucede, se dio el tiempo y vivimos juntos, un año después fue que decidimos casarnos”, relata Ismael.

“Nunca se ocultó nada, yo siempre le dije a Nicole mi preferencia sexual. Duramos cuatro años, pero antes de vivir juntos llevamos tres años de relación, y luego un año viviendo juntos antes de casarme”.

Lucha contra prejuicios y discriminación

La pareja reconoce que para estar juntos lucharon contra prejuicios y discriminación de la sociedad. La aceptación de sus familias fue un problema que siguen viviendo, pues aunque algunos los apoyan, existen otros que mantienen su distancia en su relación.

Esto último ocurre principalmente por parte de familiares de Ismael, en el caso de Nicole, se describe como una persona independiente desde joven, por lo que al momento de dar la noticia de su matrimonio no hubo rechazo, sino asombro y cuestionamientos.

La noticia para ellos fue de que no me lo creían, desafortunadamente soy una persona muy caprichosa, siempre me ha gusto salirme con la mía, desde mis 20 años me alejé de mis papás para ser una persona independiente; ahorita que le comento a mi familia de mis planes de familia me empiezan a cuestionar, entonces ya me senté a platicar con ellos, a dialogar, narra Nicole.

Por su parte, en el caso de Ismael la situación se tornó complicada con su madre, quien desde el principio mostró rechazo a su relación. Sobre la boda, el joven prefirió no mencionar nada a su madre, quien terminó por enterarse en redes sociales.

“Cuando mi mamá conoce a Nicole no se lo esperaba, la verdad, llegando a casa de mi mamá me preguntó si de verdad quería estar con esta persona, le dije que sí, que me gustaba estar con ella, que me hacía sentir bien y ahí empezó el conflicto, hasta la fecha mi mamá no se lleva con Nicole, mi papá sí, mi papá la conoció, la trata, no tenemos ningún problema, pero con mi mamá si hubo problema”.

Pese a todos, la pareja afirma que prefieren pensar en el bienestar que tendrán antes de tener contentas a otras personas, por lo que buscan que cualquier rechazo no tenga ninguna afectación en su relación.

Nicole lamenta que la sociedad en general, mantenga un rechazo hacia los integrantes de la comunidad LGBTTQI+, la cual ha buscado abrirse camino para hacer valer sus derechos humanos, como cualquier persona.

En su caso, comparte el rechazo que ha encontrado en las personas por su identidad de género, en algunos casos hasta insultos que tratan de degradar su persona.

“Desgraciadamente la sociedad está muy retrograda todavía, se quedaron muy atrás, en los tiempos de Cristo, y no ven bien esto, mucha gente comenta que es una aberración para Dios, cuando siento yo que Dios no tiene nada que ver en esto”, comparte.

Ambos quieren tener hijos

Aunque es un tema en el que aún no terminan de ponerse de acuerdo, Nicole e Ismael coinciden en que planearán tener hijos para conformar una familia.

Ella cree que la adopción será una opción a la que podrán recurrir como cualquier matrimonio, mientras que él piensa que podrían buscar la forma de tener un hijo biológico.

“Principalmente lo que es como toda pareja, crear una familia, tener hijos, quizá una mascota y empezar con nuestras vidas. Ella quiere una adopción, yo quisiera algo más como tener un hijo propio, pese a las críticas, lo que se venga, no importa”.

En cualquier caso, insisten en que buscarán la opción que sea más conveniente para su matrimonio y no la que se adapte a una sociedad que no está del todo preparada para dejar de lado la discriminación.

El proceso legal

Para que la boda de Nicole e Ismael pudiera desarrollarse como un matrimonio heterosexual, sin tramitar un amparo, ella inició un proceso de cambio de sexo y nombre ante el Registro Civil del municipio de Veracruz.

Dicho trámite fue gratuito y lo realizó en la ciudad de Veracruz, de donde es originaria, solo tuvo que viajar a la capital del estado para ratificar algunos datos y recoger su nueva acta de nacimiento.

El proceso duró alrededor de un mes, aunque comparte que el tiempo fue mayor debido a que inició el trámite en las fiestas decembrinas, cuando el trabajo en las oficinas de gobierno suelen ser más lentos.

Después de que su boda se viralizó y publicó en medios de comunicación, ha recibido llamadas de otras parejas que le piden orientación sobre los trámites para celebrar una boda sin tramitar un amparo.

“Esto me llena de placer porque ahí hay una brecha más para la comunidad, porque al final de cuenta somos seres humanos y que padre que ya podemos tener los mismos derechos de todos”.

Qué sigue para la pareja

Después de la fiesta por la boda, que organizó por dos meses, Nicole regresó a sus actividades habituales, como estilista en su propio negocio que tiene en la ciudad de Veracruz.

Local ¿Modificarán Código Civil para reconocer nombre y género en actas de nacimiento?

Aunque su vocación era ser maestra, se inclinó por el estilismo debido a la falta de espacios para personas trans en las escuelas públicas, debido a la discriminación. En este empleo ha encontrado grandes amistades y satisfacción por lo que hace.

Ser autosuficiente económicamente, también le enseñó a no detener sus sueños por las críticas de las personas y terminar el camino que empezó cuando inició su transición para ser reconocida como una mujer.

Desde que empiezas con todo esto, con esta transición sabes a lo que te avientas a la sociedad principalmente, sabes que vas a obtener señalamientos, críticas, a veces insultos y hasta maltrato; he recibido insultos, pero como la gente no me da de comer, no tengo que estar a expensas de la gente.

Por su parte, Ismael regresó a su puesto como vendedor en una famosa tienda departamental, su próxima meta, ya como un hombre casado, será regresar a la repostería, la cual dice disfrutar y que no ejerce desde antes de titularse como Chef Repostero.

Enseña el respeto a la diversidad a través del baile

Córdoba, Ver.- Sin miedo a los prejuicios, Octavio Mendoza Zamudio desde pequeño supo lidiar con los problemas que enfrentan los adolescentes y adultos, en un mundo donde la discriminación por las preferencias sexuales aún existen, hoy a sus 40 años de edad sus sueños se han cumplido, y el baile moderno y el folklore han estado acompañándolo desde infancia.

Desde niño el gusto por el baile fue tomando gusto como un hobbie, pero fue a los 15 años de edad cuando tomó esta profesión acudiendo a competencias, foros, presentaciones y pisado escenarios dentro y fuera del estado de Veracruz, apoyado de su mamá a un 100 por ciento, Octavio tuvo con liderar con la mentalidad de su padre y hermanos quienes no le veían futuro en el baile, sin embargo, en una presentación de muchas que ha tenido pudo unir a su familia y con sus pasos y movimientos expresarles “esto es mi sueño y es lo que quiero”.

Local Mujeres trans somos las más vulnerables a discriminación: Huma

Géneros como el jazz, la danza folklórica, ballet y ritmos modernos fueron algunas de las muchas coreografías que tuvo que aprender, “la gente que me conoce sabe que bailando me veía bien, al principio me daba pena, para mi era un escape el baile poder sacar mis sentimientos y ahí fui conociendo gente, cambie mi forma de ser, me desarrolle profesionalmente y me involucre con más gente”.

Su ingreso al baile fue en el Instituto de Bellas Artes de Orizaba (IRBAO) tuvo participaciones en Córdoba con la profesora Martha Sahagún y con los años fue creciendo profesionalmente en el baile hasta llegar a la mayoría de edad donde cambió su perspectiva.

Sus estudios empezaron con la carrera de sistemas computacionales mezclados con clases de baile, al finalizar su licenciatura, el baile tuvo aún más peso en él y le permitió seguir con su sueño, “me habían ofrecido trabajo como licenciado en sistemas pero opte mejor por el folklore donde yo tenía mis propios horarios mezclando entre clases, presentaciones y giras”.

Fue en el IRBAO donde culminó sus estudios y preparación en el folklore, teniendo bases en géneros modernos y jazz, no obstante optó por cambios y fue como empezó a ser instructor o profesor de danza.

A 25 años de todo ese proceso, Octavio ha tenido la oportunidad de viajar, conocer y pisar escenarios importantes fuera del estado de Veracruz donde su último baile fue en el 2021, pero por temas de la pandemia de Covid-19 ahora está frenado, “por 6 años llegaba de presentaciones y me preparaba para salir de viaje a una gira”.

Su pilar, siempre ha sido su mamá y su familia pues aunque a sus inicios en la danza su padre y hermanos no habían presenciado alguna presentación con los años y entereza demostró para lo que nació y por lo que ha luchado desde niño, sin prejuicios y batallando con la discriminación hacía la comunidad LGBT+

“Había muchos tabú, mi padre era un hombre machista, recto y todo tenía que cuadrar, pero cuando empecé a crecer los invite a una presentación de aniversario y es donde se destapa todo pues no me habían mirado, llegaron tras bambalinas y es donde me piden perdón”, manifestó.

Cuestionado sobre los tabús y prejuicios respecto a ser parte de la comunidad LGBT+, Octavio Mendoza dijo que a sus inicios fue preocupante pues había padres de familia que no confiaban en su persona, pero al mostrar su nivel profesional reconocieron lo que hace.

“Todo influye, en mi caso ya puedo decidir dónde trabajar y donde no, para mí los padres y alumnos lo empiezan a ver normal, fue tedioso pero a través del tiempo tenemos que buscar las formas de que la gente entienda que somos iguales”.

Finalmente, mencionó que desde hace 15 años uno de sus proyectos y sueños se volvió realidad, pues luego de montar una coreografía para unos alumnos y haber ganado una competencia de baile fue donde tomó la decisión de formar su academia de baile “Gigolos”.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Publicado originalmente en El Sol de Córdoba