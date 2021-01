Niega gobernador ataque a instalaciones de la FGR en Coatzacoalcos

Xalapa, ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez negó que este fin de semana hayan sido atacadas las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Coatzacoalcos y explicó que lo que sucedió es que un juez liberó a presuntos responsables de narcomenudeo y la banda delictiva contraria se fue contra ellos.

Se dio a conocer que un presunto extorsionador integrante de un grupo criminal fue asesinado al salir de la delegación de la FGR junto con tres personas más, al ser atacados por un comando armado.

“Menciono este caso porque además de la noticia falsa que se dio, también queda otro hecho importante registrado. Lamentablemente el juez no encontró suficientes elementos para darles prisión preventiva, lo que hubiera evitado la ejecución de uno de ellos, por quererlo proteger unos derechos, lo llevó finalmente a la muerte”.

Explicó que, aunque lo hubiera deseado, el juez no pudo hacerlo porque hay parámetros en cuanto a la cantidad de droga, tipo de armamento, el momento en que se detiene que les permita llevarlos a proceso, “entonces les dictó una firma periódica para llevar el proceso en libertad a esta presunta banda que presuntamente también se dedica a la extorsión”.

Sin embargo, insistió en que los elementos de prueba no son fáciles de proporcionárselos al juez si no existe denuncia por lo que exhortó a la población a denunciar los delitos puesto que cuando se detiene a un presunto delincuente, eso puede ayudar al juez, “se podría fortalecer e imputar otro delito”.

Agregó que la pugna entre los grupos en el sur del estado se ha hecho más cruda porque su gobierno está tras ellos, y les queda poco margen de operación.

“Hemos logrado disminuir el secuestro en Coatzacoalcos por muchos días se registra Coatzacoalcos sin secuestro y no dicho por nosotros ni la fiscalía sino dicho por la sociedad, y esta acción que hicimos contra esta banda quedó sin efecto cuando el juez no encontró más elementos por falta de información, aunque hubiese querido dictarles la prisión preventiva no daba”, añadió.