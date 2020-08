Niega Javier Duarte haber regalado un Ferrari a Peña Nieto

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa negó haber regalado un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto como lo diera a conocer Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno escribió en su cuenta de twitter.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno. 2/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno añadió.

Emilio Lozoya dio a conocer que las llaves del automóvil fueron entregadas directamente por Duarte de Ochoa a Peña Nieto previo a subirse al avión presidencial luego de una gira por la entidad veracruzana.

"El entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión y le entregó una carpeta al presidente. Yo sabía de la estrecha relación entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a ‘facilitar’ distintos tipos de combustible al gobierno de Duarte, pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador.

Al subir al avión presidencial Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos en esos momentos, la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto”, se lee en el documento que se ha ventilado a medios de comunicación como parte de la denuncia.