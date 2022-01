Niña Zulma pide apoyo para diabéticos; gastan hasta $66 mil

Al año brindar en casa la atención necesaria a una persona que vive con diabetes 1 cuesta 66 mil 100 pesos en insumos más las consultas con especialistas. La mayoría va a parar a hospitales por no contar con los recursos, expone Zulma González García.

Ante esta situación, la niña xalapeña que vive con esta enfermedad urge al gobierno y legisladores a emitir leyes y crear políticas públicas para que quienes viven en esta condición tengan una mejor calidad de vida.

“No nos vean como un gasto público sino como una inversión a futuro”, expresa en video difundido en redes sociales, donde además desglosa lo que sus padres gastaron tan solo en 2021.

Lo anterior se da luego de que la joven se dio a conocer por conseguir un amparo para recibir una dosis de la vacuna anticovid-19, enfrentarse a un proceso dilatorio y crear una campaña en plataformas digitales para obtener el biológico. Ahora su movimiento es para evidenciar que durante la pandemia, los niños, niñas y adolescentes han enfrentado el temor de contraer el virus causante de Covid-19 y lograr tener los insumos necesarios para su tratamiento. El año pasado ella utilizó 26 sensores de glucosa con un costo total de 32 mil pesos; con ellos se ahorró más de 3 mil pinchazos en sus dedos.

La menor se dio a conocer tras conseguir un amparo para recibir una dosis de la vacuna anticovid | Foto: Jesús Escamiroza

Además, necesitó 36 plumas de insulina bazal (21 mil pesos). Para completar el tratamiento, sus padres invirtieron 7 mil 500 pesos en 15 plumas rápidas y cinco mil pesos en más de mil agujas. A eso hay que añadir las consultas con endrocrinólogo, oftalmólogo, nutriólogo y educador en diabetes.

HAY DESCONOCIMIENTO

Zulma considera que hay mucho desconocimiento sobre la diabetes tipo 1 y hay quienes incluso califican como exagerada la demanda de poder adquirir un tratamiento completo. Sin embargo, demuestra que no es así.

De acuerdo con Julio Maset, doctor de la farmacéutica Cinfa, la diabetes tipo 1 está considerada como la tercera enfermedad crónica más común en la infancia y alerta que su incidencia ha crecido de forma alarmante entre los niños en los últimos años.

Explica que se desconocen las causas con exactitud, por lo cual llama a estar atentos a la salud de los chicos y chicas; entre los cinco y los siete años de edad, y durante la pubertad, es cuando la enfermedad suele ser más común.

Lo que debe alertar a los padres, detalla, son una serie de síntomas fáciles de identificar: sed excesiva, orinar con frecuencia, hambre constante, irritabilidad, náuseas, vómitos, visión borrosa y aliento con olor dulce, por mencionar algunos.

Enfatiza que este tipo de diabetes, antes conocida como juvenil o infantil, se puede presentar desde bebés en el primer año de vida hasta adultos de cualquier edad.

Aunque aún falta mucho por saber de la diabetes 1 y lo que la origina, el exhorto general es realizar ejercicio, disminuir el consumo de azúcares y adoptar hábitos alimenticios sanos.

GASTOS DEPENDEN DE CUIDADOS

VERACRUZ, Ver.- Para los pacientes de diabetes, la atención de la enfermedad va en función de los cuidados que estos implementan en su enfermedad, pues aquellos que se cuidan y mantienen un régimen alimentario estricto, pueden gastar en promedio 200 pesos al mes, pero en casos contrarios, los costos para la atención de la enfermedad pueden ser de cinco mil pesos, explica Alejandro Barrat Hernández, miembro del Colegio de Medicina Interna de Veracruz. Afirma que la medicina preventiva es siempre la mejor alternativa, pero muchas veces es la que más le cuesta a los pacientes por la disciplina.

El especialista detalla que aquellos pacientes con diabetes que tienen un régimen estricto de alimentación pueden llevar un tratamiento barato, con un solo medicamento y consultas mensuales de control.

“Por ejemplo, no es lo mismo un paciente diabético con un control regular o bueno, que a lo mejor con un solo medicamento como puede ser metformina, se encuentra controlado, este paciente no gastará más allá de 200 pesos al mes, contando las consultas, que pueden ser privadas u hospitales públicos”. En caso contrario, cuando los pacientes de diabetes no cumplen con una alimentación sana e incurren en excesos, es necesario que adquieran medicinas más caras y tratamientos de un mayor costo.

“Pero hay algunos pacientes que requieren tratamientos más complejos, tanto con medicamentos modernos, combinaciones de insulina, entonces estamos hablando que un paciente con todo esto, sin contar complicaciones, se puede estar gastando unos cuatro mil o cinco mil pesos al mes”.

El especialista dice que los enfermos de diabetes deben de enfrentarse a costos directos para el tratamiento de su enfermedad, que son los medicamentos, los exámenes de laboratorios periódicos, el uso de dispositivos para verificar el índice de glucosa y las consultas médicas de control.

Pero también están los costos indirectos, que incluyen incapacidades laborales, amputaciones y otras complicaciones que requieren medicación extra a la que se toma para el tratamiento habitual de la diabetes.

En ese sentido, dijo que el sector de salud pública se convirtió en uno de los apoyos más importantes para los enfermos de diabetes, ya que ofrece tratamientos gratuitos. medicamentos y consultas.

El sector público siempre ha sido un apoyo muy importante para la población de escasos recursos y que tienen enfermedades crónicas como son la diabetes, afortunadamente en los últimos años, el sector público ha tenido un cambio en sus cuadros básicos y han ingresado medicamentos más modernos para la población.

Barrat Hernández detalla que es importante que antes de padecer la enfermedad, las personas tomen las medidas preventivas para evitar la enfermedad, principalmente aquellos grupos que son más propensos a la diabetes, como son mujeres, personas con sobrepesos y aquellas que tienen algún familiar en primera línea con la enfermedad.

El especialista apunta que, una buena alimentación, el practicar actividad física y reducir el consumo de azúcares refinados puede reducir el riesgo hasta en 60 por ciento para las personas propensas genéticamente a la enfermedad.

Algo importante en un estado como Veracruz, en el que la incidencia de diabetes es del 70 por ciento, por arriba de la media nacional y son las mujeres las más propensas a desarrollar el padecimiento.

Con información de Danytza Flores