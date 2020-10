Niñas veracruzanas escriben cuentos para combatir la desigualdad

Xalapa, Ver.- Las niñas xalapeñas están conscientes de las problemáticas actuales, ya sea porque sus madres y abuelas se las platiquen, las hayan escuchado de sus maestros o leído en algún periódico, lo cierto es que las están abordando en textos que serán publicados por el Instituto Municipal de las Mujeres en julio del próximo año.

Las niñas ganadoras del V Concurso de Cuento Historias de Niñas y Adolescentes Extraordinarias hablan en sus cuentos de feminicidio, violencia de género, desigualdad entre niñas y niños, Covid-19, así como que la educación no era para todos en México, sin embargo en algunas partes del mundo hay mujeres que no pueden estudiar.

El instituto recibió 75 cuentos, de los cuales 21 fueron seleccionados y de éstos se sacaron los tres primeros lugares. Las ganadoras, muy satisfechas, dijeron que desean enviar un mensaje de fuerza, entereza, salud y esperanza a quienes lean sus historias.

La ganadora del primer lugar, María Guadalupe Carrillo Hernández de Chitoyac, abordó el tema del Covid-19 en su cuento, a través del que desea hacer patente el cuidado que las personas debemos tener en esta época de pandemia.

Sofía Nayani Gallegos Ruiz dijo que eligió el tema de la primera niña que fue a la escuela, porque su abuela le cuenta muchas historias, y a ella le gustaría que todas las niñas puedan asistir a la escuela y aprendan a leer porque tendrían una vida más bonita.

María José Andrade Moscoso eligió el tema de la menstruación porque todas las mujeres del mundo pasan por esa experiencia. A través de este tema a ella le gustaría decir que este proceso es muy natural.

Brenda Karime López Jiménez escribió una historia en la que el novio le pega a una joven, lo que dijo, no debe pasar porque no es bueno y las mujeres no deben sufrir abusos.

María José Navarra Aponte cuenta la historia de una niña que quería estudiar la universidad pero enfrentaba muchos problemas, por lo que quiere decirles a las niñas que sigan su sueño y que no se den por vencidas.

Vania Donaji González Márquez abordó el tema de los niños huérfanos; dijo que ella haría un algoritmo para ver qué familia se adaptaría mejor a cada niño y eso les ayudaría a tener una vida más feliz.

Edna López Fernández escribió sobre que todas las niñas pueden alcanzar las metas que se propongan, y que a ella le gustaría ayudar a otras niñas a que hagan lo que les gustaría.

Tamara Suyai Cordova Escobar escribe sobre feminicidio porque es algo que sucede casi a diario, lo cual se debería evitar.