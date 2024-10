Niñeras y cuidadoras: Lista de tarifas y horas laborales en Xalapa

Xalapa, Ver.- En 2024, cuando hay más mujeres profesionistas o emprendedoras con mejores salarios que a la par ejercen la maternidad y tienen el rol de hijas, hay una mayor necesidad de niñeras o cuidadoras de enfermos, así lo confirman quienes han optado por dejar de ser trabajadoras del hogar para cubrir la nueva demanda.

Martha fue trabajadora del hogar y ahora es niñera

Martha Osorio Martínez, de 58 años de edad, recuerda el cansancio vivido cuando limpiaba casas; además del aseo se encargaba de preparar alimentos y planchar. A eso se dedicó durante 35 años, pero desde hace cinco es niñera.

“Me abrió los ojos una amiga. Me dijo que ya dejara eso, que se ganaba igual cuidando niños y que yo la podía hacer porque era divertida. Mi primera traba fue lo de las recomendaciones y una conocida me ayudó. Ahora cuido a dos niñas y un niño, y ganó más”, comparte.

Martha Osorio dice lamentar no haber sido niñera desde antes: “Yo no sabía y no había puesto atención que ese era un trabajo. Ya que me metí vi cómo nos piden. Hay mucha necesidad porque las señoras se van a trabajar y casi no hay papás”.

Martha recuerda el cansancio vivido cuando limpiaba casas, pero desde hace cinco es niñera | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Susana estudia pedagogía y trabaja como niñera

Igual que Martha, Susana Acosta Ortiz observó esta oportunidad; ella estudia Pedagogía en sistema abierto y entre semana se encarga de llevar a una niña a sus distintas clases extraacadémicas.

“Su mami trabaja y yo la llevo a sus actividades, la regreso a su casa, hacemos la tarea y le doy de cenar. Es una niña muy linda. Ya tengo tres años con ella”, comparte.

La joven de 23 años de edad es administradora de un grupo de niñeras, todas estudiantes universitarias. Al preguntarle por qué no hay hombres, explica que en las familias hay mayor confianza en las mujeres.

“Cuando empezamos, un compañero se integró, pero cuando les decíamos a quienes nos contactaban que estaba él como opción, contestaban que no, que querían mujer. Terminó por cansarse y se salió del grupo”.

La enfermera Cristina Paniagua Sánchez es cuidadora de un niño con discapacidad intelectual y de un adulto mayor. Con regularidad, los sábados los tiene ocupados porque es cuidadora de enfermos hospitalizados.

Manifiesta que no es fácil, sin embargo, le fue más sencillo encontrar estos empleos que lograr una plaza como enfermera en el sistema de salud.

La joven de 23 años de edad es administradora de un grupo de niñeras, todas estudiantes universitarias | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Aunque los servicios varían, las entrevistadas exponen que solo como acompañantes cobran entre 300 y 350 pesos por ocho horas, sin atención a ningún otro integrante de la familia o servicio a la casa.

En cuanto a la enfermera, afirma cobrar 500 pesos por seis horas y, en el caso de su paciente renal, si requiere algo más específico, la cuota se eleva.

Tarifas de niñeras y cuidadoras en Xalapa

Aunque esos son los costos mencionados por las entrevistadas, en Xalapa hay un tarifario que manejan agencias de cuidados y son más elevados. Por ejemplo, solo de cuidador, por ocho horas, máximo 700 pesos; por 12 horas, 900, y por 24 horas, mil 600 pesos.

Hay más mujeres profesionistas o emprendedoras y mayor necesidad de niñeras o cuidadoras de enfermos | Foto ilustrativa René Corrales / Diario de Xalapa

En el caso de enfermera o auxiliar, 900 pesos por ocho horas; mil 200 por 12, y mil 700 por 24 horas. El servicio de enfermero general, mil 100 por ocho horas, mil 300 por 12 y 2 mil 300 por 24 horas.

Por hora, dependiendo el diagnóstico, cuidadora, 70 pesos, enfermera auxiliar 90-100 y enfermera general, 110-130 pesos la hora.





