Ningún funcionario federal se meterá en elecciones: Manuel Huerta

“No nos vamos a distraer ni a interferir en el derecho del pueblo a conocer plataformas, escuchar a los candidatos y decidir libremente”, aseguró el delegado federal de Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien enfatizó que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no intervendrá en el próximo proceso electoral. En ese sentido, pidió a los veracruzanos que actúen como vigilantes y denuncien ante las instancias correspondientes cualquier anomalía que detecten en la contienda que arranca de manera formal el próximo 7 de septiembre.

A los servidores públicos del gobierno federal el funcionario les hizo un llamado para que actúen “con la mesura y la cordura” que el momento está pidiendo y les recordó que en caso de tener aspiraciones políticas deberán separarse del cargo que tengan antes de iniciar el proceso electoral. “Ese es el llamado, que el que se lleve se aguante”, señaló.

Entrevistado en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a donde encabezó el acto luctuoso en homenaje a las y los veracruzanos que han fallecido a causa del Covid-19, el funcionario federal expuso que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder por mandato del pueblo y que su contribución esencial será no solo haber llegado por la vía democrática, sino ampliar los causes de esa vida democrática en el país. Por ello, dijo, se seguirá trabajando por ese camino hasta 2024 cuando el pueblo tendrá que decidir cuál es la ruta que se sigue a partir de esa fecha.

En medio de ese camino hay momentos electorales que nosotros sentimos que serán la máxima contribución de esta Cuarta Transformación ya que el presidente ha manifestado que no va a permitir que nadie violente la voluntad del pueblo (…) Él tiene que poner el ejemplo junto con todos nosotros del respeto a esa voluntad popular.

Huerta Ladrón de Guevara recordó que incluso en febrero de 2019 los diputados federales aprobaron una reforma constitucional al artículo 19, en la que se tipificó como grave a los delitos electorales, dejando así a los infractores sin derecho a fianza. Esto, dijo, es un ejemplo de la voluntad que se tiene para el respeto de la vía democrática.

Señaló además que estas nuevas legislaciones deben ser conocidas por los ciudadanos, ya que son ellos los que deben ayudar para denunciar “cualquier cosa” de la que sean testigos durante los procesos electorales.

GOBIERNO NO SERÁ FACHADA

A menos de un mes del arranque del proceso electoral 2020-2021, el funcionario hizo hincapié en que se seguirá luchando por mantener la separación del partido y el gobierno que durante años se trabajaba como “fachadas del partido político en el poder”. “Nosotros estamos en una acción permanente de separar esos vínculos que algunos quisieran existieran y que algunos por las prácticas creen que existen. Los programas sociales se acostumbraban a usar para esta manipulación electoral, pero hoy no existe eso porque no hay intermediarios de ningún tipo ni una práctica que conlleve a alguna orientación al respecto”, dijo.

No obstante, el delegado federal no descartó que algún caso de este tipo pudiera presentarse y aseguró que no habrá concesiones para los infractores y que el caso se llevará no solo ante las instancias de control del gobierno, sino también a las instituciones electorales. Por ello, apuntó, de manera preventiva se está acudiendo a las diversas instituciones del gobierno federal a hacer el llamado a los servidores públicos a respetar en todo momento los tiempos y leyes electorales.

El exdirigente estatal de Morena reconoció que dentro del gobierno hay funcionarios que tienen aspiraciones políticas y que éstos podrán participar por los cargos que decidan, pero aclaró que deberán entender que no se puede ser gobierno y estar dentro de la vida política, por lo que se les ha anunciado que deberán separarse de su cargo “desde ya”.

“Aquí ya vimos al delegado de Tuxpan, al delegado de Córdoba, al delegado de Coatepec y a la compañera Rosa María Hernández Espejo, por poner nombres, o el propio Gustavo Moreno que hasta el día de hoy está aquí, pero probablemente pronto vean que ya no esté aquí si ratifica su decisión. Ser gobierno es ser de todos y gobernar para todos y tenemos que ser muy cuidadosos y poner el ejemplo”.

Tras asegurar que serán las instancias correspondientes las que determinarán las sanciones que correspondan a los infractores de la ley electoral, el delegado federal aseguró que su obligación como funcionario público es la de enterarse de los hechos y dar conocimiento a los órganos internos de control. “Yo estoy actuando también de manera preventiva, este mensaje lo estoy llevando a todos los compañeros de todos los niveles, a los colaboradores del gobierno. Y que el pueblo sepa que en sus ojos está el accionar de los servidores públicos”.

PROGRAMAS SOCIALES

Por otra parte, respecto a la cobertura que los programas sociales federales tienen en la entidad, el funcionario aseguró que continúa la dispersión de recursos públicos con la visión de apoyar “primero a los pobres” que se prometió en campaña. Recordó que durante la etapa de transición del gobierno federal, el equipo del ahora presidente de la república llevó a cabo un censo que se concluyó en abril de 2019 ya siendo gobierno, con el fin de ubicar a las personas más vulnerables.

En Veracruz, dijo el funcionario, hasta el momento se ha atendido a cerca de un millón 700 mil personas que viven en alta y muy alta marginación, zonas con altos índices delictivos y pueblos originarios, además de otros apoyos que se entregan de manera universal como las becas y las pensiones a los adultos mayores. Expuso que hay 25 programas integrales activos en la entidad. “El censo es perfeccionable y dinámico, pero así se determinó el accionar en su momento, sin sesgos ideológicos, sin discriminación de ningún tipo y para todos”.

No obstante, reconoció que para septiembre se estará llegando a los 2 millones de veracruzanos atendidos con algún programa, de tal suerte de que de cada 10 hogares en la entidad, en 5 llegan ayudas y en las zonas consideradas como prioritarias por el índice de marginación, se apoya a 8 de cada 10 familias. “Vamos año con año ampliando, empezamos este año con el 55% de la base y ahorita con la pandemia llegamos al 70%, pero indirectamente el otro 30% también se beneficia porque como lanzamos el dinero hacia abajo este porcentaje consume y apoya a los demás”, concluyó.