Niño lo han desahuciado 3 veces y lleva 250 quimioterapias

Xalapa, Ver.- A los tres años se le diagnosticó Leucemia Mieloide Aguda que es la más peligrosa, entonces solamente con un trasplante de médula ósea puede curarse, aunque ya se le han hecho dos trasplantes sin éxito en el Instituto Nacional de Pediatría.

Maricarmen Mendoza Ronzón es la mamá de Jordan y trabaja como mesera de banquetes; sin embargo, debido a la pandemia muchos eventos se han cancelado por lo que no tiene trabajo, ni recursos para esta cirugía y a duras penas logra pasar la semana.

“Jordan hay que llevarlo a laboratorios particulares porque no podemos juntarlo al hospital para prevenir los contagios”, dijo en entrevista telefónica.

La familia de Jordán vive en Pacho Viejo, así que tratan de comer del campo, salen a la finca a buscar algunos productos, y la misma gente que conoce su situación le ayuda con lo que tiene para aminorar la carga.

Señaló que el uso del cubrebocas lo tienen siempre, uso del gel antibacterial y el lavado de manos, al momento de llegar a la casa de la calle se bañan y le ponen alcohol al agua, principalmente cuando salen al laboratorio en Coatepec para los estudios de Jordan.

Aseguró que antes de que empezara la cuarentena Jordan ya había dejado de salir y su médico había autorizado pornerle quimioterapia en casa para evitar llevarlo al Centro Estatal de Cancerología (CECAN).

“Yo se las pongo aquí en casa y aquí mismo se recupera y aquí mismo se le vuelven a bajar las defensas y la plaquetas y todo eso y es algo complicado”, contó.

Abundó que tampoco aceptan visitas para evitar poner en peligro al pequeño que espera su trasplante que por falta de dinero no pueden hacerle la cirugía.

Platicó que ella le trasplantó la médula pero no tenía injerto, aunque se le eliminó, le volvió a nacer la enfermedad pero más fuerte, así que espera un trasplante con una compatibilidad del 100%.

Tenemos ya prácticamente los donadores, incluso en febrero ya iba a ser su trasplante pero como no tenía el recurso me dijeron que me podía esperar un mes

Sin embargo, en marzo Jordan empezó a bajar de plaquetas y de defensas debido a las quimioterapias, pero en lo que se recuperaba llegó la pandemia del Covid-19.

Maricarmen mencionó que la cirugía se ha reprogramado, y ella aún no puede juntar el recurso de 50 mil dólares que si el dólar está en 22 .8 pesos le sale en un millón 140 mil pesos.

La madre detalló que las organizaciones Vive Más y Aquí Nadie Se Rinde ellos ponen 15 mil dólares y 10 mil dólares respectivamente , por lo que ella debe juntar 25 mil dólares para que se haga la cirugía de su hijo.

“Jordan tres veces me lo han desahuciado y pues ya no contaba con vida, de hecho nos decían que ya empezáramos a despedirnos de él porque ha sido un niño muy complicado, porque es una leucemia muy peligrosa”, agregó.

La madre indicó que cuando Jordan tenía cuatro años pesaba siete kilos, las fiebres que les dan son de 42 grados, ahorita pesa entre 23 y 25 kilos debido a las quimioterapias que le ponen.

Por el Covid-19 ella no puede salir a trabajar ni a conseguir dinero para el trasplante de Jordan, así que entregó oficios a autoridades estatales, pero solo le responden que no hay recursos.

“Lo único que yo quiero es que se le haga su trasplante a mi hijo para que se llegue a curar, porque otra recaída ya no aguantaría, ya su médula está muy desgastada a él le han puesto arriba de 250 quimioterapias”, destacó.

Señalan que en caso de que quiera ayudar puede llevarle pediasure infantil sabor vainilla porque eso les dan más ganas de comer, ahí a Pacho Viejo; en caso de apoyar con dinero pueden aportar a la CLABE: 044840256001968043 o a la cuenta: 25600196804 del banco Scotiabank a nombre de Mendoza Ronzón Jordan Vadhir.