Niños andan como anestesiados por mala salud mental

Córdoba, Ver.- Ya va más de un año que las escuelas están cerradas, los niños no comparten con otros compañeros juegos, opiniones, risas y momentos importantes, todo esto está repercutiendo en la salud emocional de los pequeños asegura la psicoterapeuta infantil, Zayda Ruíz.

Desde ansiedad, tristeza, apatía, dependencia hacia los padres, apego y miedo, son algunos de los síntomas que los niños han reflejado en terapia algo que marca un foco de alerta pues en algunos casos extremos, hay pequeños que indican pueden llegar a tener instintos suicidas a falta del contacto social o el confinamiento.

"Ya no estoy triste pero estoy como anestesiada, es algo que me refiere una niña de 12 años para expresar su estado emocional, algunos otros muestran apatía por hacer cosas, ya no les da miedo no entregar tareas, les da desgano participar en las clases online”, comenta la psicóloga.

Algunos otros niños en contraste presentan furia intensa, coraje y son intolerantes a la frustración esto derivado de dos temas muy importantes tanto el aspecto familiar, porque algunos comienzan a tener roces con los hermanos o padres, y también a consecuencia de la falta de actividad y desahogan de esta forma su falta de expresión a decir de la especialista.

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Con el tema de la pandemia y la percepción de las muertes que ha ocurrido en todo el mundo es muy probable que en muchos hogares haya habido algún fallecimiento algo que a los pequeños los hace sentir muy vulnerables, expresa Zayda Ruiz.

“El temor a que les pase algo a ellos o a sus padres o cuidadores, intensifica su temor, la ansiedad por separación se da a raíz de las perdidas, en muchos casos los niños siempre quieren estar acompañados, no quieren que los padres salgan solos, los siguen hasta al baño, hay terrores nocturnos, pesadillas y enuresis que es cuando se hacen pipí en la cama”, afirma.

En últimos meses la psicóloga reporta se ha tenido un aumento en la demanda de la atención psicológica con niños que llegan con diagnostico tanto de tristeza como depresión, sin embargo los pequeños lo expresan como anestesiamiento.

“Si ha habido un aumento de trastornos mentales como estrago de la pandemia, se contabiliza dos veces más la tentativa de suicidios en menores de edad en estos tiempos de la pandemia”, afirma.

La psicoterapeuta recomienda acudir con los especialistas para atender la salud mental de los menores ya que el deseo de muchos niños de quitarse la vida tiene que ver en su mayoría con el movimiento familiar en el que se desarrollan, ha habido casos de abuso, o un mal rol dentro de los hogares algo que crea en los niños este cuadro de depresión, por esta razón se debe tener especial atención en el núcleo del hogar.