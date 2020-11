Niños veracruzanos hacen arte con materiales reciclados

Xalapa, Ver.- Ingenio y creatividad manifestaron niños y jóvenes que respondieron a la convocatoria de la asociación civil Veracruz por el Arte, que para preservar las tradiciones mexicanas convocó al concurso “Elabora tu catrina con materiales reciclados” a través de sus redes sociales.

El primer lugar, que fue para Jerónimo de Jesús Lara Ramírez, destacó por los detalles de su creación y porque utilizó tapas de plástico, cáscaras de pistache, y papel reciclado, entre otros.

Local Niñas veracruzanas escriben cuentos para combatir la desigualdad

Niños y jóvenes de entre 11 y 16 años de colonias vulnerables de Xalapa como Campo de Tiro, El Chiltoyac, Luz de Barrio, La reserva y Veracruz, también se recibieron trabajos de chicos de la congregación de la Concha, municipio de Jilotepec respondieron y enviaron sus propuestas respetando las bases que pedían materiales reciclados.

Los participantes fueron Ana Evangelina, 7 años; Josari Arellanos, 15 años; Óscar Daniel, 13 años; Quetzalli Ramírez, 14 años, Jerónimo de Jesús, 11 años; Celina Velásquez, 10 años; y Denisse Yulianna Palmeros de 16 años, de los cuales el primer lugar fue para Jerónimo, el segundo para Quetzalli y el tercero, para Óscar. Ellos recibieron además de un estímulo económico, un pase para comer en conocido restaurante de la calle de Juan Soto de esta ciudad.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Josari Estefania, Denise Yuliana y Celina recibieron menciones honoríficas porque sus creaciones se destacaron por su ingenio al utilizar plásticos, cartón, tetrapack, palitos de madera y periódico, entre otros materiales.

La asociación Veracruz por el Arte, que preside Araceli Friscione, ha venido impulsando talleres de diversas disciplinas en colonias de la periferia de Xalapa los que se detuvieron por la pandemia que ocasionó el Covid-19.

Asimismo se ha caracterizado por organizar visitas de niños a museos y salas de arte para mostrarles la riqueza cultural de su ciudad, la que no conocen porque muchos de ellos no salen de sus colonias. Asimismo les ha convidado a asistir a la sala Tlaqná para disfrutar de los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que la gran mayoría no sabía que existía.

Si bien las actividades presenciales este año no se han podido retomar, la presidenta de la asociación de las ingenió para estar cerca de los niños y jóvenes que ya reconocen y disfrutan su trabajo.