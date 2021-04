Niños veracruzanos triunfan; conoce sus historias

A los 13 años, Avryl Castelán Martínez asistió a un programa de ABC Radio porque quería dar a conocer algunos programas culturales, así como interpretar sus canciones, de esas visitas surgió la invitación para hacer entrevistas para la sección Una cita con la cultura. Ahora participa en tres programas de radio por Internet y recientemente se sumó su hermanita Miranda, de cuatro años de edad, con cápsulas de datos curiosos sobre animales.

Posteriormente inició su programa Entonando Armonías, donde la también cantante, compositora y escritora invita a algún artista, principalmente local, y platican sobre su obra. Asimismo empezó a apoyar a su padre, Leopoldo Castelán Campos, quien es maestro de yoga y artes marciales, a través de su programa sobre salud, alimentación sana, terapias y consejos para tener una vida más saludable.

Junto a Miranda hacen cápsulas con información interesante sobre animales para el programa Titiribaco, de Jonathan Ojeda. Estos programas se pueden escuchar en Radio máxima digital y Selecta Radio, en donde hay un gran ambiente.

Ya desde hace más de un año Miranda participaba narrando historias en el Festival Internacional de Narración Oral Cuentos y Flores, de Iván Zepeda, donde debutó como la narradora más joven de éste evento que año con año se lleva a cabo en esa capital, así como en el Maratón de de Narración Oral que organiza el “Cuentero cordobés”, pues Avryl también participa narrando y cantando sus propias composiciones.

Local Convocan a donar juguetes, en Xalapa

En su opinión, participar en la radio, donde puede hablar de música, que es uno de los temas que más le apasiona, así como efemérides, pedir que se apoye a los artistas, apoyar a nuevos talentos, así como conocer a grandes maestros que aportan con su trayectoria y humildad a su programa, pues además le han nombrado y felicitado personalidades como Alex Mercado, Horacio Franco, y Magos Herrera.

Asimismo ha tenido la oportunidad de abordar temas como la importancia de la mujer en la música, en el arte y en la vida. “Mi programa de música ya tiene año y medio, tiempo en el que se han realizado más de 80 programas", indicó.

La estudiante xalapeña de tercero de secundaria, que actualmente tiene 15 años de edad, concluyó que en cada programa busca generar conciencia e interés en el radioescucha para ser mejor y tener mayor sensibilidad, por lo que elige temas y mensajes que contengan veracidad, contundencia, sentido social, y empatía para que la sociedad crezca y sea mejor cada día sea.

QUE NIÑOS EJERZAN SUS DERECHOS

Apenas tiene 11 años pero el xalapeño Bruno Segura ya tiene claro que cuando sea grande será un polímata. Por si no sabe de qué se trata, él mismo lo explica: persona que no tiene una sola especialidad que, igual que Leonardo da Vinci o Alexander von Humboldt, abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, el arte y las humanidades.

Bruno, quien es locutor en el Instituto Mexicano de la Radio, promotor de lectura y de los derechos de los niños, divulgador de la ciencia y “booktuber”, sí está consciente de que lograr su meta significará trabajo, constancia y disciplina, pero no es nada contra lo que no pueda. Desde pequeño, compartió en entrevista, fue diagnosticado con sobredotación intelectual.

Bruno es un gran conversador. Las palabras fluyen a borbotones. Sonríe cuando menciona que juega con sus peluches y que disfruta el tiempo con sus papás —Leonel y Mónica— y con sus dos perros. Además, le encanta el filete de pescado empanizado y, aunque no es muy afecto a los postres, los “brownies” de chocolate que prepara su mamá son una delicia. En cuanto a su formación educativa, a diferencia de muchos otros niños mexicanos, es “unschooler”, no asiste a la escuela, tiene libertad de estudiar aquello que más le interesa y a su propio ritmo.

Bruno Segura | Foto: Cortesía Leonel Segura

Enumerar todos los cursos y talleres que ha tomado ocuparía muchas líneas, pero por mencionar algunos enumeraremos filosofía, literatura, física cuántica, teoría de la relatividad y escritura para audiencias infantiles.

Bruno ha tomado clases del área de ciencia dirigidas a universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte del programa “Semilleros de premios Nobel del Inecol”. Al pensar en el futuro dice que le gustaría ser científico de campo, y entonces se vislumbra como un explorador en Sudamérica y otros lugares que le atraen, lo cual no quita la idea de alimentar su hábito por la lectura en una vasta biblioteca.

Para Bruno es fundamental que los niños y jóvenes ejerzan sus derechos y hagan valer su voz. Por eso, hoy a las 17 horas, a través de su canal Polimateando, charlará con niños y niñas que, como él, a muy corta edad cuentan con amplias trayectorias y premios otorgados por institutos como el de Ciencias Nucleares de la UNAM.

Ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube —@polimateando—, Bruno Segura extiende la invitación al público a seguirlo para juntos despertar la curiosidad.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

A LOS 8 AÑOS DE EDAD, SANTIAGO SE PREPARA PARA SER CINTA NEGRA

Santiago Rafael Espinoza Paredes tiene apenas 8 años y ya sueña con ser cinta negra en Taekwondo, Dan 9 o Gran Maestro. Actualmente estudia en la academia Jaguares de la Academia Nacional de Taekwondo A.C. México, donde ha logrado ser cinta verde avanzada.

Si bien, de inicio, empezó a practicarlo por idea de su madre, desde el principio fue una actividad que disfrutó puesto que la podía compartir con su primo.

Aunque tiene tres años que empezó con esa arte marcial, ya es un amante de la disciplina y ahora su meta es avanzar de cinta y llegar a ser como los grandes. Recientemente obtuvo una medalla por participar en una Competencia Elite y varios diplomas por la entrega y compromiso que ha demostrado a su corta edad.

“Lo que me gusta es que puedo tener amigos ahí conmigo y he pasado ya por algunas academias (…) los martes hago combates y ese es mi día favorito. No me da miedo porque los maestros nos dan consejos a todos y como yo pateo alto, pego al peto que es para cubrirse y no pegar cuerpo a cuerpo, además tenemos careta por si acaso, que es como un casco para podernos proteger por si alguien me pega en la cabeza, que ya me pasó, por ejemplo”, narró.

A sus 8 años de edad, Santiago Rafael Espinoza Paredes ya sueña con ser cinta negra | Foto: David Bello

Santy, como lo llaman sus amigos y familia, estudia el tercer grado en la Escuela Primaria Summer Hills S.C; sus materias favoritas son las matemáticas y las ciencias naturales.

Como la mayoría de los pequeños, ya anhela regresar a clases y volver a convivir con sus compañeros de escuela.

“Los extraño mucho por esta pandemia, pero esperemos que ya pase, ya quiero regresar a la escuela. Extraño a mis compañeros, ver a mi maestra porque estar sin ellos es muy complicado”, confiesa.

A sus 8 años considera que es difícil responder a qué se dedicará cuando sea mayor porque aún no tiene definido la profesión que quiere seguir. Imaginar competir en los juegos olímpicos, es apresurado, sostiene.

“Lo que me llama la atención es cumplir mi sueño de ser cinta negra Dan 9 (gran maestro). Ahorita voy en cinta verde, avanzada”, dijo esperanzado.

Local Más abusos contra infantes y más impunidad

Santy, recuerda con orgullo, una clase virtual con la deportista mexicana y ganadora de la medalla de oro en los juegos olímpicos de Pekín, María del Rosario Espinoza, quien les dio algunos consejos y con quien pudo practicar. Con ella comparte el deseo de ser Dan 9, dice.

Rosario Espinoza es la segunda mujer mexicana que conquistó una medalla de oro en Juegos Olímpicos después de Soraya Jiménez, halterista olímpica.

Durante la pandemia, las clases de Taekwondo también eran virtuales para Santy, después empezaba a ir un solo día de manera presencial; poco después, le pidió al maestro poder ir más días a practicar y lo pudo hacer.

“Después fueron llegando más compañeros poco a poco a practicar de manera presencial y para mi es mejor así porque puedo estar con mis compañeros, disfrutando, aunque no sea mi escuela primaria”, abundó.

El 30 de abril es un día especial para Santy, porque habrá festejos virtuales en su escuela primaria y en la academia de Taekwondo donde habrá premios y rifas porque además es el sexto aniversario.

Por algunos años también practicó natación además de que pertenece al club de basquetbol de su escuela. Los deportes le apasionan y en este momento solo piensa en ser mejor cada día y hacer que su madre y su familia estén muy orgullosos de él.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa

DÍA DEL NIÑO, MARCADO POR ESTRAGOS DEL COVID

En 2021, el festejo del Día del Niño se da en un contexto de tensión, con infantes cansados, aumento de violencia intrafamiliar y, en algunos casos, hasta incorporación a la vida laboral por la pérdida de empleo de los padres, declaró Delia Domínguez Morales, académica de la Universidad Veracruzana.

La doctora en investigación psicológica en educación inclusiva explicó en entrevista que el confinamiento por la pandemia ha causado afectaciones en niños y niñas en las áreas de aprendizaje, nutrición y socialización.

Explicó que las escuelas son un lugar esencial para su desarrollo pues es en ellas donde pueden interactuar con sus compañeros, buscar apoyo, acceder a servicios de salud y hasta de comida con los desayunos escolares. Brindar apoyo y contención emocional, dijo, son esenciales para estos tiempos de crisis.

NIÑOS CON DUELOS

En cuanto a niños, niñas y adolescentes que viven duelos ante el fallecimiento de sus padres, tutores o familiares cercanos, mencionó la urgencia de darles atención psicosocial.

Además de lo expuesto, especialistas en psicología y educación infantil coinciden que este 30 de abril se debe hablar de los derechos de chicos y chicas, quienes han sido “los grandes olvidados y los sin voz” durante la contingencia sanitaria.

La educadora Carolina Villarreal dijo que es impostergable que el Estado genere mecanismos que permitan atender a los afectados y puedan tener “un duelo sano a través de un acompañamiento consciente y amoroso”.

Al respecto, la psicóloga infantil Patricia del Ángel Cortés advierte que los duelos podrían ser más prolongados ante la ausencia de los amigos y los juegos, entorno que provee la asistencia a las escuelas.

Ante el cada vez más cercano retorno a clases, considera que los profesores tendrán que mostrar una mayor empatía para contribuir a reducir, a través del juego, las secuelas de los posibles daños emocionales.

Foto ilustrativa | Jesús Escamiroza

Al respecto, opina que se debe privilegiar actividades que fomenten la capacidad de resistencia y la recuperación psico-afectiva en la población infantil.

La especialista manifiesta que la labor de los docentes se vislumbra muy ardua, motivo por el cual quienes estén a cargo de niños con duelo tendrán que comunicarlo y trabajar de manera conjunta.

Aunque en Veracruz todavía no hay fechas específicas para el retorno a las aulas, cree que si se hace de manera paulatina y responsable sí habrá beneficios.

“La convivencia en su comunidad ayudará al niño o niña con pérdidas a aliviar sus temores y recuperar la alegría propia de esta etapa”, expuso.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

“En tanto seres humanos con derechos y con necesidades individuales ante una crisis sanitaria, económica y hasta afectiva, los niños deben ser tratados con respeto y se tienen que diseñar programas especiales que vengan desde el mismo Estado”, manifestó la doctora en psicología María del Carmen Hinojosa Martínez.

Explicó que está comprobado y documentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que cualquier desastre o contingencia tiene un impacto diferenciado en la población infantil, de acuerdo con su contexto económico.

“Como ha sucedido a lo largo de la historia, los más afectados son quienes viven en condiciones de pobreza, quienes además son los más vulnerables a distintas violencias”.

Local ¿Tus hijos se pierden en la calle o en la casa?; especialista te dice dónde

Ante un panorama incierto, María del Carmen Hinojosa llamó a las instancias correspondientes a actuar con rapidez y eficacia en favor de la niñez veracruzana.

Y es que al hablar de entornos violentos, la educadora Denise Shantall Valencia Romero indicó que es tiempo de fomentar una sociedad y una forma de vida que deje atrás el “adultocentrismo” para dar paso al respeto y a los niños.

“Creo que una cultura de respeto que resuelve lo cotidiano lejano a la violencia abona a una sociedad más pacífica y en armonía. Individuos que desde pequeños se saben respetados, reconocen su valía y merecimiento de paz”, apuntó.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa