Directivos y representantes de NL Technologies, ¿desaparecieron? Esto dice el Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ni los directivos ni representantes de la empresa NL Technologies han sido localizados y dejaron en varios ayuntamientos deudas con la CFE relacionadas con el alumbrado público.

En conferencia de prensa, indicó que no hay quien haga frente al pago pendiente del servicio de alumbrado público de al menos siete municipios, así como la instalación y mantenimiento de las luminarias, como resultado de las concesiones que se entregaron en administraciones pasadas.

Refirió que el esquema de concesión de este servicio durante administraciones pasadas generó que los ayuntamientos actualmente “estén ahorcados” porque a cambio de este servicio, comprometieron entre el 30 y 90 por ciento de sus participantes federales.

Puso como ejemplo el caso de Medellín, ayuntamiento que tiene comprometido el 90 por ciento de los recursos que reciben por concepto de participaciones federales, ya que se les vendió la idea de que iban a generar ahorros pero esto no ocurrió y ahora hay municipios sin recursos y sin el servicio e incluso con deudas ante la CFE.

“Con el pretexto de generar ahorros en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público les vendieron la idea de que podían hacer una concesión a empresa privada y ellos cambiarían todas las luminarias y a cambio se cobrarían con las percepciones del municipio de programas federales, pero resultó que ni cambiaron todas las lámparas, ni se comprometieron con el pago de la luz”, expuso.

En el caso de Poza Rica, dijo, el pago del alumbrado público lo debe hacer la empresa como parte de la concesión que se otorgó, pero esto no ha pasado. El mismo caso se registra en Tuxpan.

“Cuesta trabajo detectar dónde está la empresa, en qué lugar está, quiénes son sus representantes, no aparecen. El caso más grave es Tuxpan, no han reparado las lámparas que se descompusieron, no pusieron todas, no han dado mantenimiento y no le han pagado a CFE”, dijo.

Manifestó que los actuales alcaldes han logrado establecer contacto con CFE y tienen acuerdos, pero alguien tiene que pagar y la empresa no aparece, por lo que negó que el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, se haya reunido con ellos.

“Los municipios han interpuesto diversas demandas, lo que vamos a hacer nosotros es apoyarlos, no creo que el Secretario (de Finanzas) se haya reunido con ellos porque los dueños no aparecen. Es la política que lamentablemente algunos aplaudieron, de privatizar con corrupción estos servicios públicos”, expresó.

Destacó que NL Technologies tiene más de 200 demandas a nivel nacional, y, pese a ello, las administraciones pasadas le otorgaron concesiones que actualmente afectan el servicio de alumbrado público.

“Esa era la corrupción y como digo, los intelectuales orgánicos aplaudían, ahora que vengan a explicarle a la gente que no funcionó su propuesta neoliberal, ahí están los municipios ahorcados porque les quitan sus participaciones federales”, agregó.