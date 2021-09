No atropellaré el derecho de ninguna mujer; estoy a favor de la paridad: Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que no atropellará el derecho de ninguna mujer y que está a favor de la paridad de género incluso cuando no le beneficie con una curul.

"Yo respeto la decisión del OPLE, voy a respetar la decisión de los tribunales y respeto a todas las mujeres y si tiene que haber paridad, tiene que haber, yo lo voy a respetar", dijo tras lo dicho por su compañera de partido y candidata a la diputación plurinominal Marcela Barroso del riesgo de perder su nombramiento.

Leer más: Políticas de género no funcionan; siguen asesinatos

Local OPLE debe repartir pluris para que haya 25 diputadas: Barroso

Subrayó que está "al 100 por ciento de acuerdo con la paridad" incluso cuando él mismo no sea beneficiado con la diputación por el lugar que ocupa en la lista de su partido.

"Aunque no me beneficie a mi, yo estoy de acuerdo con la paridad, yo he luchado porque se respete a la mujer, yo no voy a atropellar a ni una sola mujer en el estado de Veracruz, yo voy a respetar la decisión del OPLE y otras instancias, no nos vamos a saltar a ninguna mujer".

Sobre la terna para elegir a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas dijo que el viernes podrían tener ya la propuesta tras la reunión que sostengan este mismo martes y negó que haya intromisión del secretario de Gobierno, Érick Cisneros Burgos.

"Es un tema que no solo decide el diputado Cazarín, ahorita nos vamos a reunir los diferentes coordinadores y vamos a tomar la decisión entre todos".

Insistió en que en los tres años que llevan en el Congreso, Cisneros Burgos no ha intervenido en sus decisiones, "no tengo ni una sola llamada de él, ni un solo mensaje donde él me dé alguna indicación, jamás se ha entrometido en las labores del Congreso del Estado, ha sido respetuoso así como hemos sido nosotros con él".

Grito en Veracruz

Sobre la advertencia de que se realizará el Grito de Independencia en el puerto de Veracruz, según lo dicho por el alcalde Fernando Yunes Márquez, dijo que es una mala decisión pues es responsabilidad de las autoridades cuidar la salud de la población.

"Luego él se molesta de que uno le haga este tipo de comentarios, pero él tiene que entender que primero está la salud de los habitantes y es responsabilidad de nosotros como representantes el cuidar el bienestar de los veracruzanos, pero para mí es una mala decisión", dijo.