No bajarán tarifas de luz en Veracruz

Coatzacoalcos, Ver.- De acuerdo con la titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, no habrá reducción de tarifas ni condonación de pagos en los servicios de energía eléctrica para la entidad veracruzana. Casi todos los estados de la república han solicitado el ajuste de las tarifas eléctricas ante las autoridades federales, dijo, pero hay una metodología catalogada por la temperatura ambiente. Del caso de Tabasco fue un proceso largo, añadió.

La Comisión Federal de Electricidad, única encargada del suministro básico de la electricidad, atraviesa un balance negativo, ahora con la contingencia sanitaria no hay cambio de tarifa si se excede el consumo mayor a los 250 mil kilovatios, dijo en entrevista en Coatzacoalcos.

Local Defiende AMLO a Nahle y Bartlett; sector energético está bien representado

No hay cambio de tarifa, eso está hasta ahora por el momento… no bueno, Tabasco es un caso que traían desde hace muchos años, no es que se redujo o no, son mesas de años, de análisis

La titular de Sener dijo que México ha cumplido con la reducción en la producción de petróleo en 100 mil barriles, a diferencia de otras naciones, según lo estipulado en abril, aunque otros extendieron la medida hasta julio.

Nosotros no quedamos mal con nadie, nosotros tenemos una postura respetuosa, fija y se respeta, no es que quedamos mal o bien, la OPEPE es una organización de países petroleros y a lo mejor en México teníamos otra percepción