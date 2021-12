“No defiendo delincuentes", contesta Monreal a Cuitláhuac

“Yo no defiendo delincuentes, defiendo el estado de derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso y defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas que siempre son injustas” le replicó el senador Ricardo Monreal Ávila al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En un video grabado la noche del domingo desde el penal de Pacho Viejo, Coatepec, el político zacatecano se dirigió al mandatario veracruzano a quien recomendó ser cuidadoso con lo que hace y con lo que pronuncia ya que su investidura, dijo, no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez Federal.

Te puede interesar: Monreal pide que CNDH intervenga en caso de jóvenes xalapeños detenidos

“Cuando una persona, recuérdelo, concentra poderes se acerca a la tiranía. No ciudadano gobernador, no coincido con su expresión, no se la aceptó, soy un hombre recto y un servidor público consciente. No formo parte de su corte de aplaudidores”, señaló.

Local Estamos del lado de las víctimas, asegura gobernador ante declaraciones de Monreal

Monreal Ávila le sugirió a García Jiménez que quienes lo rodean y asesoran no actúen “sin freno” y que se haga aconsejar de buenas abogadas y abogados o por hombres y mujeres honorables.

El senador de Morena insistió en la necesidad de derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad y aseguró que ya envió un exhorto a los integrantes del Congreso de Veracruz para que este tipo penal sea derogado y que obtengan su libertad todas las personas que se encuentran recluidas por este delito.

En ese sentido, recordó que por órdenes de un juez, seis jóvenes acusados del delito de ultrajes a la autoridad pudieron obtener su libertad tras cuatro meses recluidos en el penal veracruzano. “La resolución del juez Quijano nos hace ver una luz al final del túnel pero lamentablemente hay cientos de casos cómo este en qué jóvenes, mujeres y dirigentes políticos están privados de su libertad aquí en Veracruz”, refirió.