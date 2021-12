No dejaré de pertenecer a Morena y seguiré defendiendo a los inocentes: Monreal

Al asegurar que no abandonará el partido Morena, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que continuará defendiendo a las personas que fueron encarceladas de forma injusta en Veracruz y otros estados del país.

En el marco de este 25 de diciembre, envió un mensaje en el que señaló que desde hace 24 años inició en el movimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acto del que no se arrepiente.

“Decidí iniciar en su lucha que me parecía justa, legítima y me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida, he estado con él en las buenas y en las malas, han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado, fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil y soy fundador, militante y contribuí a formar cuatro asambleas en cuatro estados donde se tenían dificultades para lograr el número de votantes que el INE solicitaba para ser partido político”, expuso.

Refirió que nunca debe existir duda de la lealtad que tiene para el partido y el presidente de la República, por lo que no dejará de pertenecer al movimiento de la Cuarta Transformación.

“No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas, me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento, cuando surgimos fue para defender a los desprotegidos, los humillados, los más pobres, esa fue nuestra bandera, además del combate a la corrupción, el autoritarismo y a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza, esa fue nuestra lucha, para mí no ha cambiado, he sido congruente y sigo pensando en lo mismo”, dijo.

Aseguró que ha actuado en razón de su congruencia porque el hecho de que se estén cometiendo abusos de quien sean y aunque sean surgidos del movimiento no se deben callar.

“En Veracruz y algunos estados del país se están cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello, es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia, nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy a luchar porque continúe la transformación del Presidente”, expuso.

Y agregó: en Veracruz hay una señora que está detenida desde hace varios meses sólo por haberle mentado la madre a unos policías, ¿no creen que es justo que nosotros en Morena luchemos por su libertad? y como ese asunto hay otros ahí y en otros estados, no podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, los humillados, los inocentes, por la gente que más nos necesita, no abandonemos nuestra esencia.