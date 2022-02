Piden a abogados no timar a la gente sobre amparos para vacunar a niños

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pide que no “embauquen a la gente porque hay mucho zopilotaje”, esto en relación a los amparos que se han interpuesto para vacunar contra el Covid-19 a menores de 5 a 11 años de edad pues subraya que los niños no están en riesgo.

En entrevista refiere que “por ética” no se puede inocular a los infantes y critica que haya abogados que al “no tener trabajo buscan quién los patrocine”, luego de que se diera a conocer que la asociación Civil “Punto Derechos Humanos” recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncien al respecto y se les pueda inocular.

“Los menores por naturaleza son sanos y entre más chico esta más sano es, entonces por ética no se experimentó en menores, no hay vacuna autorizada para ello a nivel de organismos internacionales solamente la Pfizer que la fue la única que se aprobó de 12 en adelante si era por comorbilidad (…) No podemos vacunar a menores de 12 años por ley, por ética y por salud porque no hay vacuna para ellos aprobada, ni por organismos internacionales ni por la Cofepris (…)”.

Reitera que hay “mucho zopilotaje” y abogados que son “patrocinados por políticos” para impulsar estas acciones, a decir del abogado Irving Bonilla, son cerca de 100 amparos los que buscan interponer de la zona de Veracruz-Boca del Río.

“Que no embauquen a la gente porque hay mucho zopilotaje, un amparo cuesta entre 10, 20 y 30 mil pesos y los abogados luego no tienen mucho trabajo a lo mejor y andan queriendo ver quién los patrocina y luego hay otro tipo patrocinios que son más los políticos, respeto el derecho y la libertad de la gente y que se manifiesten, pero también decirles de sentido común que no espanten a la gente porque no hay riesgo para los menores”.

Huerta Ladrón de Guevara dijo que, aunque algún juzgado otorgue amparos no podrían vacunar a los menores de edad porque no hay vacuna que avale su uso en este sector de la población.

“Aunque algún juzgado nos mandate no lo vamos a poder hacer, no porque no exista la vacuna, primero porque la ley no lo permite, pero lo que es más grave, es porque la salud pública no lo permite porque no hay autorización de ningún tipo en ningún lugar para vacunar a menores de 12 años, por eso se vuelve un asunto ético también”.

Insiste en que la preocupación debe ser menor y hasta “por sentido común” ya que se regreso a clases presenciales y no ha habido contagios masivos en menores porque no es sector de riesgo.

Refuerzo contra Covid-19

Huerta Ladrón de Guevara anuncia que son 151 los municipios que inician con las jornadas de la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el covid-19 desde este sábado y se espera terminar el 12 de marzo con la aplicación en los 212 municipios en el sector de los 30 años en adelante.

Entre los municipios que inician este sábado con la aplicación del refuerzo de la vacuna Tlacojalpan, Acultzingo, José Azueta, Playa Vicente; este domingo, Lerdo de Tejada, Cazones y Ángel R. Cabada, además de que el lunes 28 se inicia con Cosoleacaque, Las Choapas, Papantla, Alto Lucero, Las Vigas.

Precisa que en Veracruz el objetivo se va logrando dado que se han aplicado más de 10 millones de dosis de diversas vacunas y con ello se ha logrado que el 82 por ciento de los mayores de 18 años se hayan vacunado.

“Estamos con los refuerzos creciendo ahora que damos la nueva oportunidad porque se vacunan estos tramos generacionales, pero se vacuna en los polivalentes a toda la población que llega que ya pasaron los cuatro meses de su vacunación y que los polivalentes siguen vacunando jóvenes de 15 a 17 años”.