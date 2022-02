No es extraño que aparezcan lonas en contra y a favor de AMLO: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez considera que no es extraño que aparezcan lonas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a la consulta de Revocación de Mandato puesto que también hay manifestaciones a favor.

"Decirle a la población que las vamos a ver a favor y en contra, los ciudadanos pueden libremente manifestarse a favor o en contra porque está la consulta a la población para que el 10 de abril emita su opinión".

Señala que además de lonas hay bardas con mensajes a favor y en contra, por lo que llama a cuidar las formas para que se haga en orden, libertad y sin conflicto.

"No es extraño que aparezcan lonas a favor o en contra, es algo que el INE ha puesto en manos de los ciudadanos".

Auditoría

Asimismo afirma que el sistema de auditorías tiene que cambiarse para que sea más expedito y pronto y se acabe con la corrupción.

Señala que las observaciones hechas en la Cuenta Pública 2020 para el estado no son de gravedad y que se van a responder sin problemas, en su totalidad.

Refiere que el mensaje a los funcionarios es que no van a permitir la corrupción por lo que actuarían en caso de encontrar alguna irregularidad.

Precisa que la entidad se ubica en el lugar 12 de los más observados aunque refiere que hay cosas extrañas que llaman la atención con gobiernos salientes.

Explica que tendrá una reunión con la contralora Mercedes Santoyo para responder "no tenemos ningún problema, no hay un caso grave de corrupción, nosotros hemos luchado porque no suceda así".

Refiere que el gobierno de Javier Duarte fue observado por más de 34 mil millones de pesos y en su gobierno en la tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son 135.2 millones los observados, lo que significa el 0.15 por ciento del monto ejercido.

"Es decir el monto total observado por la ASF, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, considerando las entregas anteriores, asciende a 157.3 millones de pesos que representa el 0.13 por ciento del total".