“No es serio eso” responde AMLO a vivir un mes con despensas de mil pesos

“No, no es serio eso”, así respondió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez que una despensa de mil pesos le alcanza a persona para vivir durante un mes.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal comparó las declaraciones hechas por el funcionario veracruzano con las que en su momento hizo Ernesto Cordero Arroyo, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, quien en 2011 dijo que familias con ingresos de 6 mil pesos mensuales podían tener un crédito para vivienda, crédito para un coche y hasta pagar colegiaturas en escuelas particulares.

No, no, me recordó al secretario de Hacienda de Calderón que dijo algo parecido, no sé si fue, Ernesto Cordero pero eso ya. No, no es serio eso respondió el mandatario brevemente.

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre, el titular de la Sedesol en Veracruz dio a conocer que en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, el gobierno estatal estaba entregando apoyos alimenticios de mil pesos, monto que alcanza “para que una familia, entre 10 y 15 días tengan que llenar su despensa”.

Posteriormente, durante su comparecencia ante legisladores locales, Fernández Sánchez confirmó sus declaraciones y apuntó que la dependencia a su cargo utilizó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para determinar que con mil pesos se puede comprar una canasta básica que incluya maíz, tortillas, trigo y arroz, carne de res, pollo y pescado, leche y huevo, aceites, tubérculos, verduras, legumbres, leguminosas, frutas, azúcar, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas y más.

“Me entrevistaron y yo dije que estábamos dando mil pesos, porque con esta canasta básica, que no lo digo yo, lo dice la Coneval, puede vivir un mes una persona, pueden vivir dos personas por 15 días, o pueden vivir tres personas durante 10 días”, dijo el funcionario en su comparecencia.