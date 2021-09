No escuchar a Dios provoca muerte y violencia: Administrador Apostólico

En la homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa, José Trinidad Zapata, dijo que en un mundo donde no se escucha a Dios hay muerte, guerras y violencia.

“Como discípulos del señor tenemos que escuchar asiduamente la palabra de Dios y orar con la palabra de Dios”, dijo.

Señaló que es importante que todos escuchen a Dios dado que al excluirlo se va por caminos equivocados y recetas destructivas.

“Desafortunadamente muchos no quieren escuchar a Dios, un mundo que no escucha a Dios, como dijera el papa Benedicto una sociedad que excluye a Dios falsifica el concepto de dignidad ya no entiende bien la realidad y va por caminos equivocados y con recetas destructivas”.

Agregó que una sociedad en donde no se le hace lugar, hay muerte, “la cultura de la muerte del mundo, las guerras, la violencia y en este momento en México, las amenazas a la vida con la despenalización del aborto”.

Recordó que la despenalización del aborto, ya fue aprobado en algunos lugares como el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y ahora “parece que los ministros de la Suprema Corte van a analizar sobre el derecho a la vida en Sinaloa y la despenalización o no en Coahuila, nos preocupa, es la cultura de la muerte, y no escuchar a Dios”.

En su sermón, expuso que donde no se reconoce a Dios tampoco se conoce bien la realidad ni la dignidad humana.

“Dios no nos quita autonomía para vivir en el mundo, la escucha de Dios hermanos inicia con la paz en el interior y después la armonía en la familia y en la comunidad”, abundó.