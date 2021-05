No estoy de acuerdo en retiro de candidatura a Yunes: Monreal

Xalapa, Ver.- El senador por Morena Ricardo Monreal Ávila se dijo en desacuerdo con que se ejerza persecución judicial con fines políticos y subrayó que no pueden revivir los viejos estilos del PRI y el PAN dado que los ciudadanos no votaron por ello.

En entrevista durante su visita a la capital del estado, consideró que no está de acuerdo con "cortar cabezas" con acusaciones que enrarezcan más el proceso electoral, por lo que recomendó en el caso del retiro de la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, agotar las instancias jurídicas en la Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esto, luego de que senadores de Acción Nacional anunciaran que iniciará un procedimiento de remoción contra el magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

"Yo no estoy de acuerdo con esto (el retiro de la candidatura) pero es una decisión del tribunal que yo respeto por ser una instancia jurisdiccional (...) en el grupo parlamentario de Morena no lo hemos tratado (la remoción del magistrado) creo que no conviene polarizar más Veracruz", dijo.

Agregó que no desea polarizar más el ambiente político en el país y que es la población la que debe elegir a sus gobernantes por lo que no se debe "eliminar a la mala a nadie".

"Que la gente decida en procesos democráticos, en procesos limpios, nunca es bueno, nunca es bueno usar las instituciones contra los adversarios políticos porque eso, tarde que temprano se revierte", dijo.

Ante ello, llamó a la conciliación, al cuidado, al respeto a la ley, y a que la gente decida libremente en las urnas, "es la única manera de profundizar en la democracia".

Consideró que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con creces aunque señaló que desconoce el caso concreto de Veracruz, respecto a las acusaciones de "persecución política" de los partidos de oposición.

Dijo respetar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y pidió que si alguien está aplicándola, debe detenerse, "no es bueno eso, hay que permitir que la gente decida y yo digo que Morena fue un movimiento social que se construyó desde abajo y que en razón de eso, no podemos defraudar a nadie".