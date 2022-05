"No fue accidente": Familiares de Montserrat exigen captura de Marlon "N"

Veracruz, Ver.- Con sentimientos de dolor, impotencia, frustración y con la demanda de justicia, padres y hermana de Montserrat Bendimes Roldán encabezaron la marcha “Justicia para Montse, no fue un accidente”, que se llevó a cabo durante la tarde de este miércoles en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz.

En una misma voz, los manifestantes se unieron para pedir que el caso no quede impune a 13 meses del feminicidio de la joven estudiante, luego de que el presunto responsable Marlon “N” reapareció en un video, asegurando que todo fue un accidente.

Víctor Bendimes, padre de la víctima demanda a las autoridades del gobierno de Veracruz, la Fiscalía del Estado y al gobierno federal localizar a Marlon “N” pues a su consideración el video de Marlon “N” y sus declaraciones son una burla para su familia y para las mismas autoridades.

Considera que las autoridades cuentan con las herramientas tecnológicas para dar con el paradero del presunto feminicida. “Yo le pido al gobernador, a la Fiscal y al presidente de la república localizar a este asesino, feminicida de mi hijo que hoy son 13 meses que está prófugo de la justicia, ellos tiene las herramientas necesarias para poder detenerlo (..) hay mucha impotencia porque se burla de mi familia, se burla del gobierno, de la fiscalía, aparece tranquilamente mintiendo y pidiendo trato justo, eso no puede ser, no tiene que haber impunidad es como decirle al delincuente vente a Veracruz porque aquí no pasa nada, verdaderamente algo triste y lamentable lo que vio mi familia con ese tipo nefasto”, fue lo expresado por el padre de Montse.

Leslie Bendimes, hermana de Montserrat enfatizó lo doloroso que ha sido para su familia sobrellevar el duelo por la pérdida de un ser amado y que a más de un año aún no se haya detenido al responsable de su feminicidio.

“De pronto aparece ese sujeto después de casi un año y dice que fue un accidente, ustedes no entienden la frustración, el coraje, la tristeza, el enojo que siente mi familia que de repente una persona aparezca, que diga que fue un accidente y que trate de negociar con el gobierno mi pregunta es ¿las huellas en el cuerpo de mi hermana son un accidente?”, fue parte de lo externado por la joven.

Amigos y familias de Montserrat marcharon desde el tranvía del Recuerdo hasta el zócalo de la ciudad pidiendo a las autoridades dar resultados de la búsqueda del presunto feminicida.

Cabe destacar que el pasado lunes, mediante un video Marlon "N" reapareció argumentando que la muerte de Montserrat Bendimes Roldán fue un lamentable accidente y pidió por la liberación de sus padres.