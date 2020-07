No había de otra, es un riesgo y se canceló la xiqueñada, dice organizador

Desde el mes de abril suspendieron los planes para llevar a cabo la tradicional “Xiqueñada 2020” en el municipio de Xico, informó Rafael Guevara Mávil presidente interino del Comité de la Capea “Protoro”.

Las visitas a ganaderas y reuniones con ganaderos durante el mes de mayo no se llevaron a cabo, tampoco seleccionaron los 20 bovinos a ocupar en la suelta que ocurre en la calle principal del municipio aledaño al Cerro Acamalin.

Si bien el evento fue detenido, durante la hora de la suelta se deslumbraron faenas por jóvenes que denotan amor y pasión a los toros, vamos por otro año Publicado por Comité Pro-Toro en Lunes, 22 de julio de 2019

“Ahora si es por cuestión de salud, por la pandemia donde realmente se tenía que detener esto, no habría otra forma porque es un riesgo. Fuimos noticia nacional por irresponsabilidad de algunos hace ocho días (noche del cencerrero), entonces no quisimos entrar ahí, podrán decirnos lo que quieran pero no todos los xiqueños somos iguales”, exclamó.

Guevara Mávil recordó que en las ediciones 2018 y 2019 tuvieron complicaciones para organizarla ya que surgió presión para que cumplieran la Ley 876, De protección a los animales para el estado de Veracruz.

La efectuada en 2019, un año previo a la contingencia sanitaria, fue suspendida a la hora de iniciar ante la presencia de participantes incumpliendo los lineamientos de registro.

“Por eso se decidió parar, no fue la fiscalía, ni nada, fue parte de nosotros para que la gente vaya respetando que vengan de blanco y no exista problema, así la fiscalía nos lo puso en un papel; que se registraran todos los participantes, por eso se paró esto”, dijo Germán Caballero Vega, tesorero de Protoro.

Sin toros sueltos en la calle principal de Xico, los organizadores comunicaron que el martes 21 de julio, a las 4 de la tarde, acudirán al menos nueve integrantes de los 60 que conforman el Comité para entregar una ofrenda floral a Santa María Magdalena y posteriormente cada quien regresar a su casa.

Es de mencionar que desde este domingo 19 de julio, las inmediaciones de la Iglesia de Xico está cercada con vallas para evitar aglomeraciones y visitas de pobladores cercanos como Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán, Coatepec y Xalapa.

Ya estamos listos para la xiqueñada. 🤠 Publicado por Xico, Veracruz. en Domingo, 19 de julio de 2020

“Este año se suspende por la pandemia y por el bien de todos, porque es un evento de gran concurrencia, muy grande y hemos tomado esta decisión con tiempo con el ayuntamiento y es lo más acertado que puede haber. Por el bien de todos, nos vemos el próximo año”, reiteró el presidente interino de Protoro.