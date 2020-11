No habrá impunidad para exgobernadores denunciados: AMLO

Xalapa, Ver.-El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia de prensa mañanera que en su gobierno no hay impunidad para nadie, pero es a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces a quienes corresponde desahogar todas las acusaciones en contra de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

En la conferencia también tocó el tema de los asesinatos de periodistas, luchadores sociales y autoridades, el más reciente, el de la Presidenta Municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. Sin ahondar, se limitó a decir que se está haciendo la investigación: “hemos estado pendientes de esto”.

Sobre los exgobenadores, puntualizó que el de Veracruz es un caso especial, no obstante, reafirmó que todo se tiene que hacer con pruebas.

“No mando a hacer investigaciones en contra de nuestros adversarios para fabricar delitos como lo hacían antes, una mala práctica que padecimos todos”, apuntó.

López Obrador dijo que su misión es no cometer injusticias y que no haya impunidad para nadie: “Por lo que corresponde al Ejecutivo federal, nosotros no protegemos a nadie. No hay impunidad. No somos cómplices de nadie”, expresó.

Opinó que hay quienes piensan que lo hecho por el PRIAN es un invento, cuando a él mismo le tocó saber lo que hacían en el tiempo en el cual luchaba en Tabasco, en apoyo al movimiento de los petroleros, y en el poder estaba Ernesto Zedillo con Antonio Lozano Gracia en la Procuraduría.