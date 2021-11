No han indemnizado a comerciante afectada de mercado El Moral

Ana María León Castillo, comerciante, quien recibió un pequeño espacio dentro del mercado El Moral, con la condición de que construyera, dice que desde diciembre de 2019, cuando los espacios fueron demolidos, no le han reintegrado su mercancía ni ahorros que guardaba en su local.

Recuerda que a pesar de que casi no había ventas, ella acudía todos los días, sin embargo con la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, los locales fueron demolidos y lo que había dentro de ellos se perdió.

Añade que el 10 de diciembre de ese año al llegar a laborar vio a policías en la entrada y su local abierto, sin que se le haya notificado de la acción a pesar de que existía un padrón de comerciantes, por lo que día 11 se trasladó al palacio municipal para informar que su local fue saqueado.

El día 12 de diciembre, añade, ya estaban demoliendo los locales del mercado El Moral, donde ahora está el Centro de Gestión Comunitaria que lleva el mismo nombre.

Insiste que en aquel tiempo, las autoridades municipales se comprometieron a indemnizar a los comerciantes afectados, sin embargo a casi dos años, ella no ha recibido nada.

Añade que el 17 de marzo de 2021, cuando se suponía le indemnizarían, no la recibieron las autoridades porque supuestamente estaban en sesión de Cabildo; después de esta fecha ya no le permitieron ingresar al palacio municipal.

“Hasta el día de hoy no he obtenido nada, eso es lo que les vengo a decir y a recordarles, que si ustedes creían que algo obtuve mis cosas o el pago de mi local, no me han dado nada”, concluye.