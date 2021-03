No hay aún candidato de Morena en Xalapa: Ramírez Zepeta

En Xalapa ni en ninguna parte del estado hay una persona que pueda decir yo soy ya el candidato, expone Esteban Ramírez Zepeta, delegado del Comité Nacional de Morena con funciones de presidente en Veracruz.

"Yo respeto tanto al senador Ricardo Ahued como al compañero Juan Vergel, yo no estoy para tener favoritos", señaló en entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía, en AbcRadio.

Hizo referencia a que en Morena claramente “somos muy apasionados”, porque vienen de la lucha social y que por ese mismo apasionamiento tienen la obligación de respetar a todo compañero y compañera que quiera ser partícipe de la medición de la que saldrán los candidatos, pero que éstos deberán entender los procesos internos de las mediciones.

A Ramírez Zepeta, recién estrenado como delegado del Comité Nacional de Morena en funciones de presidente en el estado, se le hizo esta pregunta: ¿En Xalapa está abierta la competencia, va Ahued o cuál es la situación?

“Repito el tema de cómo nos formamos, nosotros nos formamos con el tema de la pasión, claramente nosotros somos muy apasionados, porque nosotros venimos de una lucha social y eso a nosotros nos apasiona demasiado. Y como ese mismo apasionamiento, nosotros tenemos también la obligación de respetar a todo compañero y compañera que quiera ser partícipe en una medición".

“Aquí no hay ya una persona que ya se diga yo soy. No –precisó Ramírez Zepeta- aquí no hay dedazos, no hay nada de eso, esa política está hecha para los adversarios de enfrente”.

Apuntó además que “vamos bajo un buen proceso interno, sano, consciente, respetuoso, de consensos, de diálogo, de comunicación. El que no se apasiona no va a poder disfrutar de los temas. Pero se tiene que ser responsable de eso que uno quiere".

“Y todos los compañeros, no solo están los que mencionaste, hay otros compañeros que también están registrados, adelante, pueden participar sin ningún inconveniente, pero también debemos entender todos nuestros procesos internos, son mediciones que se hacen. Yo respeto tanto al senador como al compañero Juan Vergel y a todos los demás militantes, yo no estoy aquí para tener favoritos, sino para ir construyendo una estructura partidaria y una dirigencia muy importante que pueda tener buenos resultados el 6 de julio y dar resultados para el proyecto que tenemos a nivel nacional y darle buenos resultados al pueblo de México y de Veracruz”, dijo el representante del morenismo en Veracruz.

PRI, PAN Y PRD SE QUITARON LA MÁSCARA

En otra parte de la entrevista, negó que existan candidatos amenazados en el marco del proceso electoral que se desarrolla y consideró que esas acusaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras organizaciones tienen tintes políticos porque esos partidos “son lo mismo”.

Esteban Ramírez Zepeta / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“El PRD ha utilizado mucho las cuestiones que han sucedido aquí en el estado para tintes políticos electorales porque el PRD ya no tiene credibilidad ante la ciudadanía veracruzana ni en México, es lo que usan ellos y así el PAN y el PRI, que hacen lo mismo; ahorita ya se juntaron el PRI representado por Duarte y el PAN por Yunes, o al revés, son lo mismo, ya se quitaron la máscara y ahorita están juntos y tomados de la mano”, refirió.

Consideró que la ciudadanía debe saber que esos partidos se trata de “ladronzuelos, traidores, corruptos”, que pretenden engañar a la población y sostuvo que han salido a decir solo mentiras porque “los ratoncitos esos piensan que todos son de su condición, pero no, Morena representa al pueblo, va a luchar siempre por los principios de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo”.

Afirmó que esto es conocido por la ciudadanía por lo que los partidos de oposición están utilizando “bajezas” de lo que representaron anteriormente en su gobierno.

Respecto a que Morena puede aceptar a políticos que se iniciaron en otros partidos, indicó que vienen de una lucha social de defensa de los derechos humanos por lo que, en este proceso electoral, la convocatoria para quien desea postularse a un cargo de elección popular fue abierta.

“A nosotros nos dieron el registro en 2014 pero venimos de una lucha social, una lucha de la defensa de los derechos humanos, del pueblo de México, eso nos fue formando en el sentido de que no se nos puede olvidar la esencia por la cual estamos aquí, que es defender al pueblo, y nosotros no nos podemos cerrar a ciudadanos y ciudadanas que quieran participar porque tampoco les podemos prohibir o quitarles un derecho constitucional de participar en una elección o tratar de ser representados”, dijo.

"Se hizo una convocatoria abierta, de registro en línea, para militantes, simpatizantes y ciudadanos, esto nos trajo un buen número de compañeras y compañeros externos, lo que da un claro mensaje de que muchos ciudadanos y ciudadanos están confiando en Morena para poder ser abanderados por este partido", añadió Ramírez Zepeta, quien precisó:

“Pero así también como nosotros tenemos la apertura, también nos vamos a reservar el derecho de admisión”.

El tema de los que vayan a ser postulantes, será un tema que resuelva la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, remarcó.

MORENA, FORTALECIDO

“Llevamos recorriendo el estado ya un buen tiempo y en busca de la dirigencia ya llevábamos un año y dos meses y conocimos y recuperamos a compañeras y compañeros que son simpatizantes del movimiento, ya una vez que llegamos a esta nueva etapa como delegado en funciones de presidente fue que me encuentro con un comité fortalecido, muy fuerte porque afortunadamente las situaciones que pasaron no tambaleó nada”, dijo Esteban Ramírez.

Explicó que los conflictos registrados al interior del partido no representaron ni el más minúsculo problema, sino que por el contrario se demostró que los integrantes del Comité Directivo Estatal se mantuvieron fortalecidos y unidos.

Esteban Ramírez Zepeta / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Y una vez que llegamos se empezaron a direccionar todas las acciones que hemos venido haciendo en esta semana que llevo como delegado en funciones de presidente, que hemos estado trabajando, y decidimos que los compañeros empezaran a desempeñar sus funciones que les faculta el propio estatuto”, dijo.