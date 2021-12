No hay elementos sustentables contra José Manuel "N": Reyes Peralta

Veracruz, Ver.- Vamos a destruir en audiencia la teoría del caso contra José Manuel “N” advierte el abogado penalista y asesor legal Jorge Reyes Peralta.

En entrevista informa que será representante legal de José Manuel “N” a quien afirma que conoce desde hace varios años por lo que descarta que haya sido el autor intelectual del asesinato de René Tovar excandidato al gobierno municipal de Cazones abanderado por el partido Movimiento Ciudadano.

Local Detención de José Manuel "N" no es venganza política sino procuración de justicia: Gobernador

Explica que dentro de la carpeta de investigación no existe ningún elemento contra José Manuel “N” e incluso aunque hay otros dos detenidos por el caso no hay señalamientos que lo impliquen en el homicidio.

“De toda la carpeta de investigación en mis 46 años de abogado penalista no encontré un solo medio de convicción que señale a José Manuel, que índice que el fue el autor intelectual o cómo sustentar la teoría del caso que tiene la Fiscalía, es una teoría que no le encuentro razón ni por qué José Manuel pudiera haberla perpetrado, no lo creemos y esa es la defensa que haremos y es la teoría del caso de la Fiscalía de la República que vamos a destruir en audiencia”, asegura.

En ese sentido manifiesta que se contestará y debatirá la imputación de la Fiscalía luego que duranta la primera audiencia se le impuso como medida cautelar prisión preventiva y habrá continuación del caso para este lunes a las 15:00 horas.

Confía en el actuar de las autoridades de procuración de justicia, pero sobre todo en la justicia.

Te puede interesar: Asegura Ricardo Monreal que detención de José Manuel "N" está alejada del principio de legalidad

“Yo nunca dejare de confiar en la justicia, yo no voy a denostar al juez en el sentido, yo no puedo adelantar, yo pacte con mi cliente que me voy a dedicar a defenderlo, José Manuel tiene muchos amigos y se están sumando, lo que haya sucedido políticamente eso no podemos pronunciarnos, yo ni soy político”, indica.