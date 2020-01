No hay impedimento legal para ser reina del Carnaval: Karla Coronado

Veracruz, Ver.- A pesar de que Veracruz es una sociedad abierta mentalmente, no están preparados para tener una corte real con inclusión, lamentó Karla Coronado Grijalva la primera mujer transexual en obtener su acta de nacimiento con cambio de género en el puerto.

En entrevista calificó como desatinadas las declaraciones del presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga quien rotundamente la imposibilitó de participar, cuando según ella no hay impedimento legal.

Argumentó que, de acuerdo a sus abogados no se le puede negar su participación o se caería en un acto de discriminación por parte del comité.

Legalmente tengo todos los derechos, me asesoré con mis abogados y no se me puede negar ya sea por medio de un amparo o no sé, realmente no se me puede negar la candidatura a menos que ellos modifiquen el reglamento oficial

Mencionó que por ahora no está dentro de sus planes buscar la candidatura a reina, como lo hizo en el 2019.

Me preguntaron y yo respondí, pero no es que yo quiera ser candidata, no está dentro de mis planes (..) el año pasado fui a solicitar información, pero yo lo veo muy discriminatorio a pesar de que Veracruz es un lugar alegre y entusiasta pero no están preparados para este tipo de situaciones, están limitados en apertura

Consideró que el Carnaval es una fiesta que se creó para todo el pueblo veracruzano pero las autoridades lo han convertido en un negocio, pues hizo referencia que tan solo la candidata a reina tiene que meter de 300 mil a 400 mil pesos como inscripción.

Hace unos días Karla Coronado Grijalva obtuvo su acta de nacimiento en el Registro Civil de Veracruz donde se le reconoció como la primera transexual reconocida como mujer.