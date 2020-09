No hay logros reales del gobierno encabezado por AMLO: Dunyaska García

Xalapa, Ver.- La diputada federal por el Distrito XII de Veracruz, la panista Mariana Dunyaska García Rojas, aseveró que frente a este segundo informe de gobierno, queda claro que no hay logros reales del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Les vengo a presentar el otro informe, donde queda claro que el saldo que tenemos este año en México es el peor que hemos tenido en más de tres décadas en casi todos los rubros, en especial seguridad, economía, salud y combate a la corrupción, donde no importa que tantas veces repita el presidente que vamos bien, la realidad es una pared con la que no deja de toparse.”

Local Que AMLO presente pruebas de actos de corrupción: Dunyaska García

En el tema de la violencia, durante la actual administración federal ha escalado con más de 60 mil muertos, mientras que el presidente usa la Guardia Nacional para perseguir a migrantes en la frontera sur, dijo.

“Hoy en México se acumulan los muertos, mientras el presidente abiertamente pacta con los delincuentes, les ofrece impunidad y abandona a las familias víctimas de la delincuencia organizada. Los números son claros: han aumentado un 70% los homicidios dolosos, un 53% las amenazas, un 50% el robo a negocios, un 25% las violaciones, mientras que los feminicidios aumentaron un 11%, encontrándose en su máximo histórico”, manifestó.

En materia económica, el gobierno actual ya llevaba año y medio en recesión desde antes que llegara la crisis sanitaria de Covid-19-, principalmente por su incapacidad para generar inversiones y empleos en el país, añadió.

“Presume la creación de 93 mil, cuando ya hemos perdido más de 12 millones de empleos en el país; 500 mil empresas al borde de la quiebra, la peor crisis económica en 100 años, el PIB no creció en 2019 y en 2020 se estima que va a tener una caída de entre el 12% y el 17%, el peor en más de 30 años; el presidente asusta inversiones a diestra y siniestra al estigmatizar empresarios y realizando consultas patito; presume un ahorro de 500 mil millones de pesos anual, cuando el Secretario de Hacienda advierte que el Gobierno se acabó los ahorros en el generados en las últimas décadas”, dijo.

Además, manifestó que hubo una caída del 30% de la inversión en el país en el último mes, la peor desde 1993; Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 606 millones de pesos y está en su menor nivel de producción en 41 años; la economía familiar tuvo una reducción del 65% en sus ingresos, “ mientras el presidente persigue obras inviables como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, la economía de las y los mexicanos continúa cayendo”

Foto: Cortesía | Mariana Dunyaska

En cuanto al sector salud, la legisladora federal aseveró que es “catastrófica” la conducción en este rubro de parte del gobierno federal porque, además de los más de 60 mil muertos por coronavirus, se mantiene la escasez de medicamentos para niños con cáncer y otras enfermedades del país y la transformación en el incompleto INSABI, que ha dejado a 56 millones de pacientes de enfermedades crónicas, como el cáncer y VIH/Sida sin medicamentos o tratamiento, mientras cometen subejercicios por 10.8 millones de pesos.

Lamentó que el discurso anticorrupción sea una farsa porque no actúa de manera pareja con todos. “Dieciocho años en campaña. Tres sexenios diciendo que sólo él tenía la fórmula para resolver los complejos problemas de nuestro país, y ahora que Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen el poder, dejan en claro que no sólo no tienen idea de lo que hacen, sino que existen en una realidad alterna, porque no les importa gobernar, ni la ciudadanía, ni México, sólo su ambición por el poder que ya los está fracturando dentro de su partido".

Mientras el país se hunde, el presidente presume falsos logros y busca distraernos con cualquier cosa y es tanta su soberbia que considera “arrogancia” el no asistir a su informe, evocando al presidencialismo más arcaico de sometimiento. Han sido dos años perdidos y de catástrofe ”