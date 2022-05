¡No hay luto, la lucha sigue! Gritan en marcha por Viridiana

Feministas, colectivos de personas desaparecidas, familiares y conocidos de Viridiana Moreno Vásquez, desaparecida desde el pasado 18 de mayo, marcharon este miércoles para pedir una respuesta real del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sobre el caso de la joven de 31 años.

"No estamos de luto, seguimos en la lucha", gritaron mientras recorrían las avenidas Ávila Camacho, el viaducto del parque Juárez, la calle Zaragoza, Leandro Valle y Enríquez hasta llegar a la plaza Lerdo frente al Palacio de Gobierno al señalar que no aceptan las pruebas de identificación entregadas ayer a la familia en la dirección general de Servicios Periciales por la serie de irregularidades encontradas.

Desde el Teatro del estado, donde inicio la concentración, se observó un fuerte dispositivo de seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública siguieron la marcha hasta Ávila Camacho a la altura de la calle Miguel Alemán, después abandonaron la protesta.

La movilización para pedir justicia para Viridiana fue convocada por Tendedero Xalapa, una cuenta de redes sociales creada por jóvenes feministas para que otras mujeres denuncien libremente y de manera anónima el acoso o violencia de que la sean víctimas de parte de su agresor; sin embargo, se unieron pobladores de Tlaltetela, Cardel, feministas y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

"Libres y vivas, no resguardadas", "Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más", "Viridiana escucha, estamos en la lucha", "Tlaltetela escucha, esta es tu lucha", gritaron una y otra vez.

La integrante del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, Victoria Delgadillo, reprochó que hubiera cientos de policías en la protesta como si se tratara de delicuentes, al tiempo que se pronunció por el derecho que tiene la familia reclamarle al gobierno de Veracruz a Viridiana.

"La familia no está sola, ahora se ha unido todo el pueblo de Xalapa, los colectivos, con ellos porque no están solos. Pedimos justicia, queremos verdad de cada uno de nuestros casos, nosotros también tenemos desaparecidos y no hay respuesta de nuestras hijas y de nuestros familiares, ya no nos vamos a dejar, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de coraje, de impotencia como lo está haciendo el pueblo de Tlaltetela".

Local ¿Harán otra prueba de ADN? Familia no admite restos de Viridiana

Agregó que existe desconfianza en la Fiscalía General del Estado por lo que se debe seguir luchando para que se pongan a trabajar "y si no pueden, que renuncien, todos los que no están funcionando".

"No estamos conformes con la resolución del caso, exigimos justicia", repetían los manifestantes. A decir de María de Jesús Caballero, originaria de Tlaltetela, el sábado pasado, encontraron la credencial de elector de Virdiana y la solicitud de empleo que fueron encontrados por la misma población que estaba en las labores de búsqueda en Chachalacas. Ayer, agregó, habrían encontrado la placa de la moto en la se transportó a la supuesta entrevista de trabajo el pasado 18 de mayo.

Lamentó que a la fecha no ha habido un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado Verónica Hernández Giadáns, ni del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, "eso es lo que estamos pidiendo".

"Nosotros queremos la verdad, el pueblo de Tlaltetela sigue buscando a Viridiana, no aceptamos para nada lo que están afirmando de que es el cuerpo de Viridiana. Me asombra mucho (el despliegue de seguridad) porque nosotros siempre hemos estado pacíficamente, Tlaltetela se ha manifestado pero de manera pacífica".

En todo momento, en la marcha se escuchó la Canción sin Miedo de Vivir Quintana en la que repetían "Cantamos sin miedo, pedimos justicia; gritamos por cada desaparecida; que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!; que caiga con fuerza el feminicida".