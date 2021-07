No hay vacunas malas, les dice infectólogo a jóvenes

Xalapa, Ver.- Porque no se sienten vulnerables o porque no les gusta la vacuna que están aplicando es que los treintañeros xalapeños no están acudiendo a los centros de vacunación contra Covid-19, expuso Uri Torruco García, médico internista e infectólogo, quien hizo un llamado a este grupo poblacional a acudir a aplicarse la primera dosis “sin pretextos”.

“Vacúnense porque, no sé si se dan cuenta, pero la gente se está muriendo de esto y hay variantes nuevas, más peligrosas y más fáciles de transmitir. Si se vacunan estas variantes tienen mucho menos probabilidad de enfermarlos”, expresó el médico través de un video en su canal de Youtube.

El especialista médico reconoció que la vacuna Sinovac -que se aplica por primera vez en Xalapa- ha despertado dudas y rechazo entre las personas de 30 a 39 años de edad debido a las tablas que la colocan con una efectividad de entre el 50 y el 60 por ciento, por debajo de muchas otras que ya se han aplicado en el país.

Local Veracruz continúa al alza en contagios y fallecimientos por Covid-19

En ese sentido, aclaró que no se trata de una vacuna “de mala calidad”. Explicó que en Chile se llevó a cabo un estudio real con más de 10 millones de personas y se comprobó que la efectividad de Sinovac fue alrededor del 60 por ciento, aunque aclaró que se trata de un promedio estimado en todos los grupos poblacionales, por lo que en personas jóvenes cómo se está aplicando nuestro país se espera que sea mucho más efectiva.

Otra es que como casi todas las vacunas contra la Covid-19 evita la hospitalización y evita la muerte en más de 90% de los casosUri Torruco García | médico internista e infectólogo

Finalmente, Torruco García aclaró que para las personas que les gusta viajar y que tengan los recursos para salir del país, la vacuna de Sinovac fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que no debería haber problemas para viajar tras recibir esta marca de vacuna.