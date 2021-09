No le crean a la magistrada Concepción, dice Isabel Romero

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, dio a conocer que al menos diez jueces son investigados por posibles actos de corrupción.

En entrevista tras hacer guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, aseguró que mientras esté al frente del Poder Judicial aplicará acciones para eliminar la corrupción.

"Tenemos separados dos, vamos a separar otro, tenemos a uno cesado definitivamente, ya están varios fuera y tres o cuatro que ya renunciaron, vamos a proceder hasta el último día de mi mandato, vamos a combatir la corrupción" , dijo.

Destacó que el juez que fue señalado por supuestamente recibir 3 millones de pesos por liberar a Itiel "N", quien presuntamente se relaciona con el asesinato del exdiputado Juan Carlos Molina Palacios, ya fue separado del cargo y es investigado.

"Estamos investigando y en su momento debido se sabrá, yo voy a dar los nombres de los jueces que han sido cesados", expuso.

En torno a la presunta corrupción relacionada con la construcción de las ciudades judiciales, únicamente manifestó: Más adelante les daré una información más detallada.

La Magistrada también se refirió al tema del Plan de Austeridad, con el cual, mencionó, se ha logrado enfrentar la crisis económica del Poder Judicial.

Al respecto, aseguró que sí se le dará la ampliación presupuestal de 500 millones de pesos que solicitó al Congreso local para concluir el presente ejercicio fiscal.

"La ampliación ya nos la van a dar, el plan de austeridad nos ha ayudado mucho para salir adelante", expresó.

Confirma amparos de magistrados

Sin dar a conocer nombres, ni el número exacto de amparos, Romero Cruz confirmó que algunos magistrados recurrieron a amparos para evitar que su salario y prestaciones tuvieran una reducción del 30 por ciento.

"No son varios, es uno o dos nada más por ahí, las personas que se ampararon no entraron al Plan de Austeridad, no sabemos el motivo por el cual se hayan amparado porque ellos no apoyaron voluntariamente al Plan", comentó.

Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

No se debe creer todo lo que se dice

La Magistrada aseveró no tener miedo a ser obligada a dejar la representación del Poder Judicial, tal y como sucedió con su antecesora Sofía Martínez Huerta.

Afirmó que en su caso sólo le propusieron quedarse en el internato, con lo que descartó ser la autora intelectual de la salida y la inhabilitación de Huerta Martínez de la función pública por cinco años.

"Es que yo no lo hice, a mí me nombraron y ya, me lo achacan a mí, pero no tuve nada que ver, estamos trabajando con total transparencia, con mucho, pero de verdad, mucho ahínco, no temo, de ninguna forma temo", manifestó.

Evitó confirmar si ella había presentado alguna denuncia penal contra Sofía Martínez Huerta a quien se le señaló de presuntamente desviar recursos del Fondo Auxiliar.

En el caso de la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien denunció que la removieron de la Sala Familiar para integrarla a la visitaduría, la magistrada presidenta comentó: No crean en todo lo que ellas comentan, es totalmente falso, a la Magistrada se le cambió la adscripción a una Sala de visitaduría porque ella andaba pidiendo hacer visitas y por eso se le cambió, es una excelente Magistrada.

Además, aseveró que no le asiste la razón en denunciar que se actuó en su contra, "ella lo dice, pero si ustedes se lo creen, bueno, pues ni modo, no le asiste la razón, se pueden hacer los cambios necesarios en el Tribunal, se pueden adscribir los magistrados a cualquier Sala".