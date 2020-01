No le dieron las ventas y cierran el Toks del puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Luego de tres años de servicio, el restaurante Toks del centro histórico de la ciudad de Veracruz cerró sus puertas al público.

Samuel Loeza Gerente y representante de la sucursal en esta ciudad, dijo que lo anterior se debió a que no obtuvieron las ventas deseadas para recuperar la inyección de capital que hicieron para la reconstrucción y rehabilitación del edificio que albergó el Ex Convento de Santo Domingo, en el siglo XVII.

Fue por temas de inversión, realmente no fue productivo haber invertido en Veracruz. La gente ha preferido otro tipo de restaurantes, no le dieron mucho seguimiento a nosotros y la venta no era la que nosotros esperábamos acorde a la inversión, porque hay que recordar que se rescató un lugar de 400 años de historia

Recordar que el local abrió sus puertas en agosto de 2016, y se encuentra ubicado en la avenida Aquiles Serdán #566.

Tiene un área de mil 457.75 metros cuadrados y fue ocupado también como bodega y estacionamiento.

El entrevistado aseguró que dieron un tiempo razonable, sin embargo no lograron posicionarse en el gusto de los porteños.

Con ello 30 personas se quedaron sin empleo, pero fueron liquidadas conforme a la ley, recalcando que se les dio la oportunidad de transferirse a las sucursales más cercanas en este caso las de Xalapa y Córdoba, pero solo 2 personas aceptaron irse.

Se van en buenos términos y agradecidos con los veracruzanos y con las autoridades por haberles dado las facilidades de abrir el lugar en su momento.

“Terminamos bien de un lado y del otro. El cierre fue ayer ( jueves) a las 11 de la mañana”, declaró el gerente y representante de la sucursal en esta ciudad, quien confirmó además que el cierre de la sucursal de Coatzacoalcos se debió a cuestiones de inseguridad y temas de diferente índole.

Al momento quedan tres sucursales que operan en el estado de Veracruz; de las cuales dos se ubican en Xalapa y una en Córdoba.

Mencionar que el cierre de negocios en el centro histórico de Veracruz se ha vuelto una constante de noviembre del año pasado a la fecha, donde suman alrededor de diez.

Entre los espacios comerciales cerrados destacan una sucursal del banco Santander, una joyería, zapaterías, tiendas de ropa, una escuela de barbería y una tienda de artículos musicales.