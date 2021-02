No le tengo miedo a las alianzas grandes, dice Uriel Flores

Xalapa, Ver.- Con más de 45 años de trayectoria política, Uriel Flores Aguayo dice no tener miedo de competir contra la alianza "Juntos Haremos Historia en Veracruz" de Morena, PT y Partido Verde, ni contra “Va por Veracruz” de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), ya que arropado por el partido político estatal ¡Podemos!, busca participar de la elección a la presidencia municipal de Xalapa.

Al dirigirse a los simpatizantes y militantes de este organismo político, el precandidato aseguró que aunque las coaliciones contra las que podría competir son grandes, “no las va a estar cargando” y él se concentrará en hacer una campaña cercana a la ciudadanía, elaborando propuestas atractivas y dando a conocer su trayectoria política para acortar la ventaja que sus contrincantes podrían tener.

“Yo tengo arraigo, tengo una trayectoria, tengo experiencia, tengo propuestas para Xalapa y me siento capaz. Además, creo que a lo largo de mi carrera política he aportado a Xalapa, si quieren poco, pero he aportado obra, he hecho gestiones múltiples; he defendido causas, he encabezado luchas y he levantando banderas justicieras aquí”, dijo.

Flores Aguayo reconoce que, aunque en un principio se planteó la posibilidad de buscar una candidatura por la vía independiente, encontró en Podemos una opción y ahora se está reuniendo con los simpatizantes para darles a conocer su plataforma política que tiene como eje principal un gobierno fuerte, transparente y de compromiso social.

Sostiene que para hacer un buen gobierno no hay que descubrir el hilo negro, sino que se requiere de un político que trabaje a puertas abiertas con la ciudadanía y que anteponga las necesidades de sus representados por sobre presiones política e intereses partidistas.

En Xalapa "convergen muchas Xalapas" y hay que atenderlas todas

Nacido en el tradicional barrio de San José, Uriel Flores Aguayo tiene estudios de normalista y de Derecho en la Universidad Veracruzana. Ha sido docente y actualmente se desempeña como apoderado legal y gestor de instituciones educativas privadas.

Militante de partidos políticos de izquierda desde el año 1976, el político xalapeño fue regidor de Xalapa en 1982, diputado local dos ocasiones, la primera en 1995-1997 y 2004-2007, así como diputado federal por Xalapa en 2012-2015.

Esta trayectoria, asegura, lo ha llevado a conocer bien y de primera fuente las necesidades de Xalapa, tanto las más añejas como las más actuales. Ante esto, plantea la necesidad de “repensar” el municipio para ir atendiendo esos grandes retos de la mano de las diversas estructuras sociales. “Tenemos que sacudir verdaderamente a Xalapa. Nosotros tenemos planteamientos serios y profesionales, no ocurrencias. Tenemos mucho que decir y ponerlo a consideración de la ciudadanía en su momento”.

Uriel Flores Aguayo, precandidato a la alcaldía de Xalapa por el Partido Podemos/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para Flores Aguayo los matices y contrastes de la población xalapeña hacen que sean al menos 8 las “Xalapas” que convergen y a las cuales hay que atender.

Es ahí, dice, donde el compromiso social y la inclusión toman mayor relevancia, ya que cada sector tiene necesidades diferentes. “Somos un solo municipio, una sola ciudad, pero yo ubico unas 8 diferentes ciudades dentro de la misma”.

Dio a conocer que, sin caer en cuestiones localistas, su propuesta de gobierno es un gabinete de personas que vivan en Xalapa y que conozcan las necesidades de la ciudad sin necesidad de “importar” a gente de la Ciudad de México o de otros estados. “Que vivan aquí y que tengan conocimiento e identidad de Xalapa, porque aquí hay gente suficientemente capaz para estar en la administración pública”, destacó.

Recuperar la fuerza y la autonomía municipal

El precandidato único de Podemos aseguró que Xalapa necesita de un gobierno fuerte y con autoridad que defienda la autonomía municipal ante los demás poderes, algo que se ha perdido en las últimas administraciones municipales. “Si el Estado pasa por encima del Ayuntamiento está pasando por encima de la ciudadanía”, dijo.

En materia de seguridad, explicó, es necesario replantear la permanencia de la Policía Municipal y en caso de decidir conservarla, debe reforzarse para que funcione de manera correcta, ya que actualmente Xalapa tiene un cuerpo policiaco incipiente y a medias.

La pluralidad, dijo el político, también se tiene que reforzar en el municipio. Destacó que el verdadero cambio no tiene que ser de “colores” sino que se avance hacia la pluralidad en la conformación del cabildo y que el cuerpo edilicio sea un contrapeso desde la presidencia municipal.

“Se tiene un cuerpo de gobierno grande, que cuesta un presupuesto alto y que ahora mismo yo lo noto frágil, es decir, no pesa en la vida de la ciudad. No digo que no estén haciendo nada, pero no pesa”, lamentó.

Por cuanto hace a la transparencia, su propuesta consiste en lograr que cualquier ciudadano tenga acceso a la información municipal desde cualquier lugar y en tiempo real.

“Que en el momento que quieran sepan cuánto se gasta, en qué se gasta, quién gana los concursos, quién hace las obras, cuánto costó y de qué calidad. Con solo apretar un botón deberías saber en qué calles se está trabajando y qué se está haciendo. Eso implicaría una transparencia absoluta”, precisó.

Covid-19 implicará cambios municipales

El precandidato de Podemos aseguró que la emergencia sanitaria por Covid-19 está implicando ya muchos cambios en la competencia electoral. Las restricciones impuestas por los órganos electorales y las que la ciudadanía tenga con las y los candidatos a puestos de elección popular harán complicadas las campañas políticas, reconoce.

Ante este panorama, asegura, es necesario que se trabaje más a través de los medios de comunicación y redes sociales y sobre todo que se respete al electorado y se privilegie la salud e integridad de los ciudadanos.

“Tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos, creo que a la ciudadanía poco le interesa, sino es que nada, la política y el asunto electoral ahorita, así que partamos de eso para ir con la sensibilidad necesaria, no forzar ni ser folklóricos o irresponsables en nuestros actos”, destacó.

Además de los cambios en las campañas, el Covid-19 también implicará cambios en la forma de gobernar de las autoridades municipales que resulten electas en el proceso del 6 de junio. Su planteamiento, para el caso de Xalapa, es la reducción del pago del agua en un 50 por ciento y dar todas las facilidades para el pago del impuesto predial.

“No podemos tener un Ayuntamiento rico y la población pobre. Estamos padeciendo un serio problema de desempleo y de sobrevivencia de la población xalapeña”, lamentó.