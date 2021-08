No les gusta que les diga uno las verdades: magistrada Yolanda

Xalapa, Ver.-¿Qué se puede hacer ante la mafia del poder?, fue la respuesta con la que la Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros señaló que analiza las alternativas judiciales con las que cuenta, tras haber sido notificada de su retiro forzoso por cumplir 70 años de edad.

Recordó que el Congreso local le otorgó la inamovilidad, misma que no está siendo respetada desde la Presidencia del Poder Judicial.

Todo está controlado, se debió respetar mi inamovilidad porque me la concedió el Congreso, pero no la están respetando. En este momento todavía no decido (si se irá o no), estoy considerando las alternativas





Refirió que se le está pidiendo su retiro al aplicar la reforma Constitucional propuesta por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en el año 2017.

“Están aplicando la ley de manera retroactiva, para mi perjuicio, violando el artículo 14 Constitucional en el que se establece que la ley no se debe aplicar de manera retroactiva en perjuicio de las personas”, expuso.

La Magistrada consideró que la notificación en su contra pudo haberse registrado, luego de que dio a conocer que existen varias inconsistencias en el Poder Judicial.

“No les gusta que les diga uno las verdades, no hay autonomía en el Poder Judicial, está en la ruina”, expresó.

Como ejemplo de lo que dijo son actos de la “mala administración”, aseveró que hay muchos contagios por Covid-19 en los Juzgados y Salas, dado que no las sanitizaciones no se realizaron de manera profesional.

Asimismo, manifestó que en lo que respecta a la impartición de justicia de manera digital existen muchas inconsistencias.





"La magistrada ya no está en funciones por lo que ya no acudirá al Tribunal". Así respondió la secretaria asignada a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien hasta este lunes se desempeñó como magistrada de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Luego de la última polémica en la que se vio envuelta, la togada recibió la noche de este lunes un oficio en el que se le comunicaba que, dado que este martes había llegado a la edad de 70 años, se aplicaría con ella la hipótesis del “retiro forzoso” y se le imposibilitaba para continuar ejerciendo el cargo de magistrada. Así mismo, se le instruía que “de inmediato” debía hacer entrega de la oficina y demás mobiliario que tenía a su cargo a personal.

Así, este martes, Castañeda Palmeros ya no se presentó a trabajar y el personal que tenía asignado dio a conocer que, dado que ya no se encontraba en funciones ya no acudiría a la institución en la que trabajó por más de 50 años.

"Quieren distraer su atención conmigo"

Apenas la semana pasada, la controvertida togada afirmó que ya estaba lista para jubilarse y que le daba “pena ajena” decir que era magistrada ya que el poder judicial está abarrotado de “personas arribistas, improvisadas y sin capacidad”.

Dio a conocer que estaba por acudir a la Comisión Instructora en materia de Pensiones Complementarias y Haber de Retiro de los Magistrados a efecto de retirarse de la institución. “Cuando a mí me pregunta alguien ¿en qué trabajas? Yo les digo soy ama de casa porque me da vergüenza decir, soy magistrada tomando en consideración todas las serie de personas que han designado”.

En esa misma entrevista, Castañeda Palmeros había anticipado que desde la presidencia del Poder Judicial estaban buscando aplicar el “retiro forzoso obligado”, reforma establecida por Miguel Ángel Yunes Linares.

Advirtió que este esquema no sería aplicable en su caso, toda vez que la ley no es retroactiva y que ella, fue ratificada como magistrada inamovible en el estado de Veracruz el 29 de noviembre de 1997, esto por decreto número 82 de la Legislatura del estado.

Así mismo, aseguró que las declaraciones en torno a que las y los magistrados ganan millones es una cruel mentira y afirmó que si esto fuera cierto ella estaría viviendo en Italia o Emiratos Árabes. “No es verdad, nuestro sueldo no llega a los 100 mil pesos (…) es un buen sueldo pero venimos ganando por los 70 mil pesos mensuales, eso no son millones”, dijo.

Instalaciones del Poder Judicial de Veracruz / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Incluso, advirtió que estos señalamientos se consideraban como una afrenta a su persona en materia de seguridad ya que la ponían en riesgo ante el embate de la delincuencia. “A mí me están tomando como el dicho el Chupacabras, para entretener a la población de que yo tengo millones (…) que se busquen otro esparadrapo con que limpiarse”.

Sus polémicas

Célebre por acuñar la célebre frase "ahora cualquier pendejo llega a ser magistrado", la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros buscó en varias ocasiones la presidencia del Poder Judicial de Veracruz.

En 2010, tras el nombramiento de Edel Álvarez Peña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Castañeda Palmeros protestó públicamente por la designación. Tres años más tarde, en 2013 buscó la presidencia del Poder Judicial, contendiendo contra Alberto Sosa Hernández quien finalmente ocupó el cargo.

En 2019, volvió a aspirar a la presidencia y compitió con la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, quien obtuvo 5 de los ocho votos a su favor contra tres de Yolanda Cecilia. Los resultados provocaron la molestia de la polémica magistrada quien en su momento señaló que cualquier "tarugo o taruga" puede ser titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La molestia de la magistrada Castañeda Palmeros fue tal que incluso le señaló que habría pasado de "panzazo" la universidad y que su nombramiento había sido por "dedazo".

La magistrada Castañeda Palmeros, ya no se presentó a trabajar / Foto: Jesús Escamirza | Diario de Xalapa

El enfrentamiento entre las dos magistradas se dio cuando la recién nombrada titular del poder Judicial pasó al lugar de Castañeda Palmeros, quien no perdió la oportunidad de señalar que carecía de los elementos para estar frente al organismo. Además, responsabilizó a Martínez Huerta de lo que pudiera pasarle a ella o su familia en un futuro porque, dijo, sería la primera enemiga que se habría ganado por hacerle saber su molestia.

Trayectoria

Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, es doctora en derecho por la Universidad de Xalapa, donde obtuvo el mérito académico por mejor promedio de diez de su generación y, el reconocimiento Magna Cum Laudem al presentar su examen doctoral con la tesis “El proceso jurisdiccional familiar escrito y oral en Veracruz”

Es maestra de derecho privado (civil y mercantil) con excelencia académica con mejor promedio de su generación, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón y Licenciada en derecho con mención honorífica por la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana.

Tiene además un Máster en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología y diplomada por la Universidad de Girona, España en los cursos de posgrado en “actualización en derecho penal, procesal penal y criminología”, “tendencias actuales en instrucción, proceso penal y medicina forense”, “derechos fundamentales y minorías” así como un diplomado en derecho notarial, derecho social y económico, derecho fiscal y derecho procesal penal y otro diplomado más en juicios orales (proceso acusatorio adversarial) por la University California Western School of Law.

En enero de 1972 ingresó de manera formal al Poder Judicial como Oficial “A” “Escribiente” del Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa. 22 años después el 9 de Agosto de 1994 se convirtió en Magistrada Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia y en 1997, por Decreto Número 82 de la Legislatura del Estado fue ratificada como Magistrada Inamovible.

Instalaciones del Poder Judicial de Veracruz / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Desde 1998 hasta el lunes 16 de agosto se desempeñó como Magistrada Numeraria, adscrita a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Entre las distinciones otorgadas, recibió el premio Nacional al Mérito Judicial otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial en 2011.

Además de su carrera como abogada, fue estudiante del Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana e integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa de 1967 a 1971.

Con información de Karla Cancino