No les pegues ni mates; murciélagos no son malos

Los murciélagos se comen a los mosquitos que transmiten zika, dengue o chikungunya, por lo que no deben matarlos, ya que no son un peligro sino que son importantes controladores de plagas, señala la académica del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la Universidad Veracruzana (UV), Cristina Mac Swiney González, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología donde se estudian mamíferos en México.

“Son importantísimos los murciélagos en los ecosistemas porque algunas especies polinizan las plantas, otros dispersan las semillas; además la gran mayoría es insectívora y se come los animales que pueden ser plagas o que transmiten enfermedades, como los mosquitos de dengue, el zika y el chikungunya”, explicó.

Sin embargo, expuso que en México también la gente empieza a matar murciélagos por miedo a que transmitan el Covid-19, a pesar de que esta teoría de contagio no está comprobada. “En Internet hay un video de gente en un poblado de Yucatán donde están golpeando en la cabecita a un murciélago, luego lo queman vivo con un encendedor; le decían '¿por qué nos pasaste la enfermedad?'”, dijo la especialista.

Explicó que aún no se sabe bien si pasó de forma directa de un murciélago esta enfermedad, pero no tienen la culpa estos animales sino los humanos que perturban su casa o cortan su selva, entonces a la especie "no le queda otra opción que estar cerca de las poblaciones", puntualizó.

Foto: Cortesía | Cristina Mac

Se asocian con animales sucios, que son ciegos, que son ratones con alas y pasan enfermedades, lo cual es totalmente falso, señaló. En Yucatán trabajan con una especie de murciélago insectívoro amenazado porque depende del bosque, pero se desconoce de los aspectos básicos de su biología y menciona que la gente tiende a juzgar mal a los murciélagos, pues piensan que son dañinos o perjudiciales debido a que no los conoce, pero en el mundo sólo hay tres especies de murciélagos que toman sangre.

"De mil 400 en todo el mundo, sólo tres ingieren la sangre, y también la gente debe ser responsable de su ganado como de su cuidado, vacunación y dónde los tienen guardados”, expuso.

Indica que se han realizado varias investigaciones para conocer más de los murciélagos como la interacción con estos animales y el proyecto a nivel nacional con financiamiento de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) sobre una biblioteca de los sonidos de murciélagos insectívoros.

Foto: Cortesía | Cristina Mac

“Este proyecto se llamó Sonozotz y lo que queríamos es tener esta compilación de los sonidos de los murciélagos de México porque es importante conocer la biodiversidad”, explicó.

Cuenta que las empresas de energía eólica les preguntan antes sobre los murciélagos que viven en las zonas, por lo que esta biblioteca de sonido es importante para analizar estos animales que se aparecen en la noche. Detalla que en Veracruz hay menos de 100 especies, pero es el tercer estado con más biodiversidad superado sólo por Oaxaca y Chiapas. Agrega que en el estado se ha encontrado más el rechazo de la gente a los murciélagos y el vandalismo en sus refugios debido al desconocimiento de sus funciones en el medio ambiente.