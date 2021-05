No los mates; esto puedes hacer si encuentras animales silvestres

Córdoba, Ver.- La falta de conocimiento sobre la fauna silvestre de la región de las Altas Montañas hace que el humano altere a la biodiversidad matando a especies que muchas veces están en peligro de extinción, afortunadamente existen grupos altruistas que a través de proyectos personales se dedican a la difusión de información así como al rescate de diversas especies.

Daniel Alegría Sánchez es una estudiante de Biología en la Universidad Veracruzana y a sus 22 años desde hace más de un año con su proyecto “Mononoke Naturalista” ha dedicado su tiempo y dinero a rescatar animales silvestres como iguanas verdes, garrobos e iguanas negras, tlacuaches en sus diversas especies, zorros grises, serpientes y búhos.

Esta joven de 22 años, desde muy niña, por su padre fue educada con el amor a los animales y lo demuestra con su proyecto dedicado a rescatar, cuidar, curar y colocar en hábitat natural a especies como las antes mencionadas.

Ciencia Humanos ponemos en riesgo a 280 mamíferos mexicanos

En entrevista, Daniela Alegría comentó que gracias a sus redes sociales y a su Whatsapp personal, las personas de Córdoba, Nogales, Orizaba, Coscomatepec, Ciudad Mendoza, Huatusco y Omealca han confiado en ella y le informan de la existencia de alguna especie en sus jardines o bien dentro de las casas.

“Me ha tocado que se metan a las casas, pero con los tlacuaches llegan en estados muy graves pues la gente los atropella, los machetean, con ellos es un cuidado más grande pues antes de liberarlos debo de cuidarlos”.

Cuestionada sobre lo ocurrido hace días en Amatlán donde el miedo y desconocimiento hizo que los habitantes mataran a un cocodrilo de tamaño mediano comentó se enteró de la acción horas después, por ello es importante la difusión de información sobre las diversas especies de la ciudad, que incluya peligros, cuidados e inclusive beneficios.

“Entiendo el miedo y no hay nadie que esté cerca para que les ayude o explique la biología del animal, lo que creo que hace falta es que más jóvenes y profesionales de la rama se sumen a la educación ambiental para difundir esta información de las especies de la región, es buena idea que alguien que tenga el conocimiento del animal se contacte a grupos de rescate, acá en la ciudad hay varios para perros, gatos , pero también de las demás especies, es falta de comunicación”.

Foto: Cortesía | Daniela Alegría

“Mononoke" viene de una película donde la protagonista lucha contra la industrialización y el daño a la flora y fauna, ella se sintió identificada por ello dedica tiempo y dinero en cuidar a animales, por ahora en su casa tiene a su cuidado tlacuaches.

Dijo que en ocasiones las ciudadanía mata a los tlacuaches de gran tamaño dejando a los pequeños solos, ella ha tenido muchos rescates de este tipo y acondicionando su patio trasero, una habitación e incluso la casa de un amigo, ha recreado hábitats para enseñar a comer, cazar e inclusive volar ya que también ha tenido búhos bebé bajo su cuidado.

Esta joven ha participado de pláticas virtuales y charlas a través de redes sociales donde da a conocer la información de su proyecto pero también brinda información importante sobre algunas especies y dijo eso hace falta en la ciudad de Córdoba.

Foto: Cortesía | Daniela Alegría Sánchez, rescatista

Hizo un llamado a las autoridades a tomar en cuenta este tipo de proyectos y dirigió un mensaje a los candidatos a presidentes municipales de la región pues no todos han brindado propuestas para el cuidado de estas especies,“que se pongan las pilas y no solo con la fauna silvestre sino con perros y gatos, hay un problema feo, la ciudad de Córdoba no se ve que exista difusión de información sobre el tema, los rescatistas en la región trabajamos de nuestra cuenta, sino dan apoyo que difundan evento bioculturales para que la gente aprenda”.

¿Haz detectado alguna especie silvestre? Detente y no la lastimes, comunícate con Daniela a través de las redes sociales Mononoke Naturalista o bien al 271-231-89-76, “pido a las personas tengan paciencia pues los que somos rescatistas nos trasladamos con nuestros propios medios y las distancias muchas veces no ayuda”.