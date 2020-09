"No me reúno con traidores" responde Fernando Yunes a Julen Rementeria

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez calificó al senador panista, Julen Rementeria del Puerto de ser un traidor y se negó a aceptar la invitación para desayunar juntos.

En su perfil de Facebook, el edil “dedicó unos minutos” a Rementeria del Puerto para poner en claro que no se reúne con traidores.

Local Julen Rementeria invita a Fernando Yunes a desayunar a Casa Veracruz

“Dedico un minuto para responder a Julen Rementeria del Puerto; no merece más. No estoy en competencia por ningún puerto con minúscula, soy orgullosamente alcalde del Puerto de Veracruz.

De la invitación a desayunar digo no gracias, no me reúno con traidores. Y no te equivoques, la desesperación cabe más en ti; sabes que te derroté en 2012 y que así volverá a suceder.

Ya veremos si aceptas tu derrota o nuevamente traicionas”, fue el mensaje.

Durante este fin de semana ambos panistas iniciaron un enfrentamiento en redes sociales que presuntamente comenzó después de que se filtraron fotografías del extitular de la SIOP en un restaurante llamado “Casa Veracruz” en donde se dio por hecho que había tenido una reunión con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.