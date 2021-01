No nos sentimos seguras, dicen mujeres veracruzanas

Xalapa, Ver.- La noche del 07 de enero, una vez más la plaza Lerdo de la capital del Estado fue escenario de una ofrenda floral de rosas blancas en memoria de una mujer a quien le fue arrebata la vida en el estado de Veracruz: 'SAM', cuyo nombre fue iluminado con veladoras colocadas por los amigos de quien fuera presidenta del Club Rotaract Kairós Xalapa.

Samara Aurora Arroyo Lemarroy no fue recordada con un minuto de silencio porque, dijeron sus compañeros, era una persona inquieta y el silencio no sería suficiente para honrarla. Los presentes optaron por un minuto de aplausos por quien “hizo mucho como nutrióloga y ser humano”.

En breve mensaje, un miembro del Club agradeció el apoyo de la sociedad en general por el acompañamiento y muestras solidarias durante los 14 días de búsqueda de la joven de 28 años de edad reportada como desaparecida el 23 de diciembre y hallada sin vida el 06 de enero en un domicilio del municipio de Actopan.

Entre pendones con la imagen de la profesionista, originaria de Jáltipan, Mario Domínguez, amigo de Samara, la describió como activa, entusiasta, propositiva y noble, con ideas por concretar en beneficio de personas vulnerables.

Compartió que entre las acciones pendientes para inicio de este año está la entrega de celulares en zonas marginadas de Perote para que los niños puedan continuar sus estudios.

También, aunque está en proceso William “N” como presunto responsable de la desaparición de la nutrióloga, pidió no se dé “carpetazo” al caso. Asimismo, solicitó el apoyo de la población para no permitir que este crimen quede en el olvido.

Lamentó que el de Samara no sea un hecho aislado sino una constante en Veracruz y puntualizó: “En el Club somos personas de paz. Buscamos ser líderes al servicio de los demás. Seguiremos pidiendo que las autoridades ejerzan sus cargos y actúen en consecuencia”.

Quienes se unieron al acto memorial enfatizaron que habrá más actividades para no olvidar y lograr que se aplique la justicia.

Exigen justicia por feminicidios

Boca del Río, Ver.- Ante el riesgo de que cualquier mujer puede ser "Samara" y estar en peligro de ser violentada por un amigo, vecino y hasta familiar, un reducido grupo de jóvenes se reunió en el Engrane Rotario de Boca del Río para pedir justicia por el asesinato de la nutrióloga.

En voz de Sara, el grupo de jóvenes, quienes se congregaron en el lugar donde se llevaría a cabo una protesta por parte del Club Rotario de Boca del Río Costa de Oro, pidió a las autoridades reforzar la seguridad para la tranquilidad de las mujeres en el estado.

Explicó que tenía amistades en común con Samara "N" por lo que se mantuvo al pendiente de la información generada.

“Este caso me causó mucha conmoción porque yo soy de Xalapa pero vivo aquí (puerto de Veracruz), no la conocía pero tenía amistades en común con Samara. Estuve pendiente de las noticias y tenía la esperanza de que volviera y todo esto da mucho mucho miedo porque todas estamos expuestas, ya no se puede estar tranquila, si pediría a las autoridades que hagan su trabajo”, dijo.

El grupo de adolescentes hizo presencia en el Engrane que se ubica en el bulevar Miguel Alemán en la entrada del bulevar Vicente Fox en donde dejaron algunas veladoras y pidieron que este caso no quede impune.

Cabe destacar que el Club Rotario Boca del Río Costa de Oro había convocado a la sociedad veracruzana para reunirse en el lugar y dar un minuto de silencio por el asesinato de la especialista en nutrición, sin embargo, por el mal tiempo, cancelaron el evento minutos antes pero al final si llegó un muy reducido grupo de jóvenes.

Con información de Ingrid Ruiz